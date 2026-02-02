Политики, миллиардеры и российские модели: Минюст США опубликовал новые файлы по делу Эпштейна

В опубликованных Министерством юстиции США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна не были удалены персональные данные, включая имена, как минимум 43 жертв. Об этом сообщает The Wall Street Journal, изучившая новый массив материалов.





Полные имена некоторых женщин встречаются в файлах более 100 раз, а также раскрыты данные более 20 несовершеннолетних. После публикации документов, где остались имена, жертвы начали подвергаться онлайн-травле. В ведомстве заявили, что серьезно относятся к защите пострадавших и удалили тысячи имен, а при обнаружении ошибок работают над их оперативным исправлением.





В то же время адвокаты жертв утверждают, что предоставляли Минюсту список из 350 человек для правки, и считают, что базовая проверка не была проведена.





Связь с Россией





В новых материалах также содержатся упоминания российских городов. В основном это данные о перелетах Эпштейна, включая остановку в новосибирском аэропорту Толмачево. Упоминается и жительница Новосибирска, которая, по некоторым данным, обсуждала с финансистом поставки ему моделей.





Основательница краснодарского модельного агентства Shtorm models Дана Борисенко в социальных сетях опровергла любую связь с Эпштейном, назвав эту информацию клеветой. Модель Рая из этого же агентства, чье имя фигурирует в документах, заявила RT, что отказалась от предложения работать за границей.





«Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», — рассказала девушка.





Политики и миллиардеры





Кроме того, в файлах обнаружена переписка Эпштейна с бывшим главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, который в 2019 году, находясь с визитом в Молдавии, рассказывал финансисту о «хорошеньких девушках». На фоне публикации этих материалов Лайчак подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии.





Также в документах содержатся электронные письма, указывающие на попытки основателя Microsoft Билла Гейтса скрыть интимные связи и связанные с ними медицинские проблемы. Согласно письму Эпштейна самому себе от 18 июля 2013 года, Гейтс обращался к нему за помощью в приобретении антибиотиков для лечения венерических заболеваний, предположительно, полученных от связей с русскими девушками. В том же письме финансист упоминает просьбы Гейтса предоставить стимулятор для концентрации внимания.





Кроме того, в переписке содержится утверждение, что миллиардер просил уничтожить электронные письма, касающиеся его болезни, передачи антибиотиков и описания его пениса.





Помимо того, в файлах содержится электронное письмо, в котором утверждается, что Эпштейн некоторое время жил в Ватикане вместе с папой Иоанном Павлом II. В письме от 14 мая 2015 года некий Брэндон Томпсон обращается к бухгалтеру Эпштейна Ричарду Кану. В нем Томпсон передает слова финансиста о том, что при обсуждении проекта реставрации колонн Эпштейн сослался на свой опыт проживания в Ватикане, где видел множество различных колонн, бывших военными трофеями.





Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы опубликовали электронное письмо осужденного за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних Эпштейна, в котором тот утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп обо всем знал.