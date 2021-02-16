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Неверов опроверг слух, что он предложит Путину возглавить список «Единой России» на выборах
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Неверов опроверг слух, что он предложит Путину возглавить список «Единой России» на выборах

Депутат призвал журналистов «не придумывать темы», которые будут озвучены на встрече с главой государства

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов опроверг информацию источника Daily Storm, который допустил, что политик может предложить президенту России Владимиру Путину возглавить список партии на выборах в Госдуму в сентябре. Неверов также напомнил о законе о распространении фейков.


«Хочу попросить Daily Storm не придумывать темы, которые будут мной озвучены на встрече с президентом завтра, чтобы потом не интерпретировать почему они не прозвучали. Именно из-за таких, как вы, и пришлось принимать закон о фейковых новостях», написал Неверов в Facebook.


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Ранее пресс-служба Неверова также не подтвердила информацию источника Daily Storm, что депутат может выступить с такой инициативой.


Утром, как уточняет ТАСС, Неверов сообщал, что готов в ходе встречи с президентом обсудить тему выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва, которую, по его мнению, поднимут и другие главы фракций. Также он говорил, что единороссы хотели бы обсудить с Путиным свои недавние законодательные инициативы, чтобы заручиться его поддержкой.


16 февраля глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер может обсудить с главами думских фракций самые различные темы, в том числе его предстоящее послание парламенту, выборы в Госдуму, а также другие вопросы внутренней и внешней политики. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.


#госдума #выборы #неверов #путин
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