Неверов опроверг слух, что он предложит Путину возглавить список «Единой России» на выборах

Ранее пресс-служба Неверова также не подтвердила информацию источника Daily Storm, что депутат может выступить с такой инициативой.





Утром, как уточняет ТАСС, Неверов сообщал, что готов в ходе встречи с президентом обсудить тему выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва, которую, по его мнению, поднимут и другие главы фракций. Также он говорил, что единороссы хотели бы обсудить с Путиным свои недавние законодательные инициативы, чтобы заручиться его поддержкой.





16 февраля глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер может обсудить с главами думских фракций самые различные темы, в том числе его предстоящее послание парламенту, выборы в Госдуму, а также другие вопросы внутренней и внешней политики. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.