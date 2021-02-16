Новости
Новости
St
Против «Новой газеты» и ее главреда возбудили дела о распространении фейка
Новости

Против «Новой газеты» и ее главреда возбудили дела о распространении фейка

В издании отметили, что статья была удалена в день публикации и добавили, что намерены обжаловать решение Роскомнадзора

Роскомнадзор возбудил по требованию Генпрокуратуры два административных дела по статье о распространении фейков против редакции «Новой газеты» и ее главреда Дмитрия Муратова из-за удаленной публикации. Изданию грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Муратову — до 100 тысяч рублей. В статье рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории.


«Как сказано в поступившем в редакцию определении РКН, дела возбуждены из-за статьи Татьяны Юрасовой, удаленной по требованию РКН еще в день публикации — 23 января 2021 года», — сообщается на сайте «Новой газеты».


В сообщении Роскомнадзора уточняется, что протоколы по части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).


В публикации Юрасовой сообщалось, что в подмосковном санатории «Горизонт» могут готовить провокаторов для участия в несанкционированных акциях.


«По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих», — заявили в прокуратуре.


Правоохранители также сообщили, что не смогли установить фактов «обучения лиц для участия <...> в массовых беспорядках» в санатории. 


Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила «Интерфаксу», что редакция намерена обжаловать решение Роскомнадзора из-за удаленного текста.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

РКН назвал YouTube главным источником фейков в 2020 году

Иностранные платформы не склонны выполнять требования РФ по удалению контента, отметили в ведомстве 22 декабря 2020
Dailystorm - РКН назвал YouTube главным источником фейков в 2020 году

В марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Согласно закону, максимальный штраф за публикацию фейков для граждан — 400 тысяч рублей, для должностных лиц — 900 тысяч рублей, для юрлиц — 1,5 миллиона рублей. Информация, которую признают недостоверной и искажающей факты, блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.


#генпрокуратура #фейк #акции #роскомнадзор
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»