Против «Новой газеты» и ее главреда возбудили дела о распространении фейка

Роскомнадзор возбудил по требованию Генпрокуратуры два административных дела по статье о распространении фейков против редакции «Новой газеты» и ее главреда Дмитрия Муратова из-за удаленной публикации. Изданию грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Муратову — до 100 тысяч рублей. В статье рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории.
«Как сказано в поступившем в редакцию определении РКН, дела возбуждены из-за статьи Татьяны Юрасовой, удаленной по требованию РКН еще в день публикации — 23 января 2021 года», — сообщается на сайте «Новой газеты».
В сообщении Роскомнадзора уточняется, что протоколы по части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).
В публикации Юрасовой сообщалось, что в подмосковном санатории «Горизонт» могут готовить провокаторов для участия в несанкционированных акциях.
«По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих», — заявили в прокуратуре.
Правоохранители также сообщили, что не смогли установить фактов «обучения лиц для участия <...> в массовых беспорядках» в санатории.
Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила «Интерфаксу», что редакция намерена обжаловать решение Роскомнадзора из-за удаленного текста.
В марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Согласно закону, максимальный штраф за публикацию фейков для граждан — 400 тысяч рублей, для должностных лиц — 900 тысяч рублей, для юрлиц — 1,5 миллиона рублей. Информация, которую признают недостоверной и искажающей факты, блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.