Против «Новой газеты» и ее главреда возбудили дела о распространении фейка

Роскомнадзор возбудил по требованию Генпрокуратуры два административных дела по статье о распространении фейков против редакции «Новой газеты» и ее главреда Дмитрия Муратова из-за удаленной публикации. Изданию грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Муратову — до 100 тысяч рублей. В статье рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории.





«Как сказано в поступившем в редакцию определении РКН, дела возбуждены из-за статьи Татьяны Юрасовой, удаленной по требованию РКН еще в день публикации — 23 января 2021 года», — сообщается на сайте «Новой газеты».





В сообщении Роскомнадзора уточняется, что протоколы по части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).





В публикации Юрасовой сообщалось, что в подмосковном санатории «Горизонт» могут готовить провокаторов для участия в несанкционированных акциях.





«По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих», — заявили в прокуратуре.





Правоохранители также сообщили, что не смогли установить фактов «обучения лиц для участия <...> в массовых беспорядках» в санатории.





Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила «Интерфаксу», что редакция намерена обжаловать решение Роскомнадзора из-за удаленного текста.