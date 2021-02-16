Подполковник покончил с собой в подмосковном НИИ

На территории Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов (МНИИРИП) нашли тело подполковника, который, по предварительный версии, покончил с собой. По одной из версий, его тело обнаружили в воинской части, по другой — в кабинете учреждения. В каком ведомстве служил мужчина, не уточняется.





«В одном из кабинетов Мытищинского НИИ радиоизмерительных приборов обнаружено тело 39-летнего подполковника, который покончил жизнь самоубийством», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.





Агентство указывает, что сейчас проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы и сослуживцы мужчины.





РИА Новости со ссылкой на источник утверждает, что подполковник покончил с собой в воинской части в Мытищах.





МНИИРИП занимается научным обеспечением и межведомственной координацией работ по созданию и испытанию изделий электронной компонентной базы. Он относится к одному из старейших оборонных предприятий — Всероссийскому научно-исследовательскому Институту радиотехники (ВНИИРТ).





Институт, в свою очередь, входит в состав концерна «Алмаз-Антей», который объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны.