Подполковник покончил с собой в подмосковном НИИ

На территории Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов (МНИИРИП) нашли тело подполковника, который, по предварительный версии, покончил с собой. По одной из версий, его тело обнаружили в воинской части, по другой — в кабинете учреждения. В каком ведомстве служил мужчина, не уточняется.
«В одном из кабинетов Мытищинского НИИ радиоизмерительных приборов обнаружено тело 39-летнего подполковника, который покончил жизнь самоубийством», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Агентство указывает, что сейчас проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы и сослуживцы мужчины.
РИА Новости со ссылкой на источник утверждает, что подполковник покончил с собой в воинской части в Мытищах.
МНИИРИП занимается научным обеспечением и межведомственной координацией работ по созданию и испытанию изделий электронной компонентной базы. Он относится к одному из старейших оборонных предприятий — Всероссийскому научно-исследовательскому Институту радиотехники (ВНИИРТ).
Институт, в свою очередь, входит в состав концерна «Алмаз-Антей», который объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны.
22 декабря 2020 года стало известно, что в Москве рядом с одним из жилых домов нашли тело подполковника ФСО. Рядом с ним обнаружили записку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.
Гибель сотрудника ФСО стала третьей по счету в 2020 году. Так, в середине марта в Москве нашли мертвым мужчину, служившего в подразделении охранной службы, где числятся снайперы, обеспечивающие безопасность первого лица государства. Тело бойца обнаружил знакомый, который пришел его проведать по просьбе одного из родственников, поскольку тот несколько дней не выходил на связь.
Кроме того, в конце ноября покончил с собой еще один представитель ведомства, который на тот момент нес службу на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным телеканала РЕН ТВ, трагедия произошла 29 ноября в районе Соборной площади.