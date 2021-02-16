В МВД начали проверку после скандала с «разгоном митинга» на уроке в Нижневартовске

Управление МВД по ХМАО начало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором в школе №42 в Нижневартовске прошел «урок мужества». На записи школьники в шлемах, со щитами и дубинками выступают против сверстников, которые забрасывают их мячами. Одного человека, который изображал нападение на «силовиков», унесли за стену щитов.
«Назначено проведение служебной проверки по факту проведения в одном из учебных заведений Нижневартовска уроков, включающих в себя элементы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях», — сообщается на сайте МВД.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи с «урока мужества», где сотрудники полиции разыграли в школе в Нижневартовске «разгон митинга». На этих роликах видно, что собравшиеся в спортзале ученики выстроились в две шеренги: в одной — ученики в шлемах и со щитами, в другой — ученики со спортивными мячами.
По команде человека в полицейской форме школьники начинают забрасывать шеренгу «силовиков» спортивными мячами. Потом на «бойцов» пытается напасть с кулаками молодой человек, изображающий активиста, но его уносят за стену щитов.
В Росгвардии заявили, что их сотрудники не принимали участия в этом мероприятии.
В пресс-службе ОМВД по Нижневартовску «Интерфаксу» сообщили, что в школе прошла профориентационная акция, направленная на популяризацию учебных заведений системы МВД.
«Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано», — сказал собеседник агентства.
Администрация Нижневартовска заявила, что проводит собственную проверку, чтобы выяснить, соответствует ли это мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений чиновники пообещали принять меры в отношении должностных лиц.
В декабре 2010 года в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают авторы, сотрудники Росгвардии отрабатывали разгон митингов и действия во время массовых беспорядков с участием молодежи. В региональном управлении Росгвардии опровергли отношение своих сотрудников к этому мероприятию.
По словам главы управления профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушана Валиуллина, мероприятие МВД было согласовано с районным управлением образования. При этом он обратил внимание, что неизвестно, было ли взято согласие родителей учащихся на участие в учениях полиции.