Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России на экспорт в третьи страны. Указ был подписан главой государства 16 февраля. Проект соглашения предполагает перевалку более 9,8 миллиона тонн белорусских грузов (мазут, бензин, масло) в российских портах в 2021-2023 годах.





«Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — указано на сайте президента республики.





27 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил подписать соглашение с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов через российские порты.





В августе 2020 года Лукашенко после введения против него санкций пригрозил ответными ограничениями в адрес «зажравшейся» Литвы, а также Польши. В Вильнюсе удивились этим словам: так, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что это решение ударит в первую очередь по Минску. По его мнению, слова белорусского лидера объясняются не стратегическими решениями, а неуважением к своему народу и стране, а также попытками уцепиться за власть.





Лукашенко также заявлял, что Белоруссия планирует переориентировать перевалку нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы на российское направление. Как отмечало издание «Sputnik Литва», годовой грузооборот в порту Клайпеды составляет около 40 миллионов тонн, из них восемь миллионов приходится на калийные удобрения, поставляемые из Белоруссии по железной дороге, и около четырех-пяти миллионов тонн — на нефтепродукты.





Ранее компания «РЖД» предоставила белорусской стороне до конца 2025 года скидку в размере 50% на вывоз нефтепродуктов через российские порты и возврат пустых транспортных средств.