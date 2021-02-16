Новости
Новости
St
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через Россию
Новости

Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через Россию

Белорусский лидер также дал поручение Минтрансу провести переговоры по поводу подписания документа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России на экспорт в третьи страны. Указ был подписан главой государства 16 февраля. Проект соглашения предполагает перевалку более 9,8 миллиона тонн белорусских грузов (мазут, бензин, масло) в российских портах в 2021-2023 годах.


«Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», указано на сайте президента республики.


27 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил подписать соглашение с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов через российские порты.


В августе 2020 года Лукашенко после введения против него санкций пригрозил ответными ограничениями в адрес «зажравшейся» Литвы, а также Польши. В Вильнюсе удивились этим словам: так, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что это решение ударит в первую очередь по Минску. По его мнению, слова белорусского лидера объясняются не стратегическими решениями, а неуважением к своему народу и стране, а также попытками уцепиться за власть.


Лукашенко также заявлял, что Белоруссия планирует переориентировать перевалку нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы на российское направление. Как отмечало издание «Sputnik Литва», годовой грузооборот в порту Клайпеды составляет около 40 миллионов тонн, из них восемь миллионов приходится на калийные удобрения, поставляемые из Белоруссии по железной дороге, и около четырех-пяти миллионов тонн — на нефтепродукты.


Ранее компания «РЖД» предоставила белорусской стороне до конца 2025 года скидку в размере 50% на вывоз нефтепродуктов через российские порты и возврат пустых транспортных средств.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Лукашенко предложил Ленобласти построить совместный морской порт

Политик считает, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС 25 сентября 2020
Dailystorm - Лукашенко предложил Ленобласти построить совместный морской порт
#порт #литва #лукашенко #нефтепродукты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»