Соловьев отреагировал на обращение Рашкина в Генпрокуратуру из-за слов о Гитлере

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что обратившийся в Генпрокуратуру депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин должен быть готов понести ответственность за ложный донос. Коммунист ранее обратился в Генпрокуратуру из-за слов Соловьева, который в эфире «России 1» сравнил Алексея Навального с Адольфом Гитлером.





«Конечно, как гражданин он имеет право обращаться в Генпрокуратуру. Надеюсь, она внимательно рассмотрит его жалобу. Интересно, грозит ли ему ответственность за ложный донос?» — цитирует РБК Соловьева.





Телеведущий подчеркнул, что его высказывания не являются попыткой реабилитации нацизма.





«Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — сказал он.





Ранее Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру из-за слов Соловьева, который в эфире федерального канала «Россия 1» сравнил Навального с Гитлером (в пользу лидера нацистов).





«Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — заявил Соловьев.





Также ведущий обвинил Навального в «антисемитизме», «презрении к русскому народу» и работе на иностранные государства.





Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить эти слова на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — заявил депутат.





Также слова телеведущего раскритиковала в разговоре с изданием «Подъем» президент фонда «Холокост» Алла Гербер. По ее мнению, Соловьев является «опасным человеком».





«Надо очень долго было думать, годами, наверное, чтобы прийти к такому высочайшему открытию — сравнить оппозиционера <...> с Гитлером. Это надо быть безумцем и очень плохим человеком! <...> Я просто в бешенстве», — заявила она.