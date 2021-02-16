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Путину на встрече с лидерами фракций могут предложить возглавить список «Единой России»
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Путину на встрече с лидерами фракций могут предложить возглавить список «Единой России»

Если он согласится, то это может помочь партии сохранить большинство кресел в парламенте после выборов в Госдуму в сентябре

Лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов может предложить президенту России Владимиру Путину возглавить предвыборный список кандидатов от партии на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом Daily Storm сообщил информированный источник, близкий к руководству «Единой России». Встреча главы государства с лидерами фракций состоится 17 февраля.


«Может быть так, что то, что уже ранее обсуждалось, то, что он [Владимир Путин] может возглавить список. Это может быть предложено. Что-то еще может быть сказано про народную программу», — рассказал собеседник Daily Storm.


Пресс-служба Сергея Неверова в разговоре с ТАСС не подтвердила, что на встрече с Путиным 17 февраля он предложит главе государства возглавить список единороссов на выборах в Госдуму в сентябре.


Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщило, что Путин обдумывает предложение возглавить предвыборный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Издание отмечало, если президент согласится, то он во второй раз в истории поможет партии сохранить большинство мест в парламенте.


Однако 12 февраля глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.


«Нет, вообще этой темы нет на повестке дня. Никаких обсуждений не ведется, никаких решений в этом плане не принималось», — заявил он.


В 2007 году Путин уже возглавлял списки «Единой России» на выборах в Госдуму. Тогда партии удалось продемонстрировать хороший результат — 64,3%.


Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская говорила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру, если ее включат в списки «Единой России». В противном случае она планирует вернуться в прокуратуру и возглавить надзорное ведомство Крыма либо другого региона РФ.


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#единая россия #выборы #путин #госдума
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