СБУ заподозрила блогера Шария в госизмене и назвала «пророссийским пропагандистом»

В заявлении на сайте СБУ отмечается: у спецслужб «есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур». «По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», — говорится в сообщении.





«Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций», — считают спецслужбы.





В ведомстве добавили, что «пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны». Целью Шария, как полагает СБУ, являлись «обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов».





Уточняется, что Киевская городская прокуратура открыла производство по части 1 статьи 11 (государственная измена) и части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса страны.





Сам Шарий эмоционально прокомментировал обвинения в свой адрес. В частности, он назвал президента Украины Владимира Зеленского недоразвитым. «Пошли они в задницу с этой госизменой», — заявил политик. Кроме того, Шарий в своем Twitter поблагодарил СБУ за предъявленное подозрение. «Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика», — отметил он.





Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель — Москва. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище. В связи с этим политик получил вид на жительство в Евросоюзе.





С 2014 года Шарий в своем видеоблоге критиковал деятельность украинских радикалов и президента Петра Порошенко. После смены власти он создал на Украине Партию Шария. Она участвовала в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Партии удалось провести своих депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока страны. В некоторых регионах Партия Шария получила на выборах от 5 до 9% голосов.