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Противники памятника Дзержинскому предупредили об опасности политизации Лубянки
Лучше вернуть на площадь фонтан, предложили участник сноса Железного Феликса в 1991 году и председатель правления «Мемориала» Коллаж: © Daily Storm
Новости

Противники памятника Дзержинскому предупредили об опасности политизации Лубянки

Лучше вернуть на площадь фонтан, предложили участник сноса Железного Феликса в 1991 году и председатель правления «Мемориала»

Коллаж: © Daily Storm

На заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества заявили, что предложат жителям столицы выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади. Среди вариантов — Феликсу Дзержинскому, Александру Невскому, Юрию Андропову и Ивану III. Один из организаторов сноса Железного Феликса в 1991 году Александр Музыкантский предложил вернуть на Лубянку фонтан, демонтированный в 1934 году, и не ставить напротив главного здания ФСБ монументы политикам.


«Туда надо вернуть фонтан, который там стоял чуть ли не 150 лет, — это его историческое место. И тогда [будет] очень хорошо — разговоры прекратятся, потому что все это политизировано — и Иван III, и Дзержинский, и чего я только не слышал», — заявил Daily Storm Музыкантский.


В 1991 году организаторы сноса Железного Феликса не обсуждали возвращение на Лубянку фонтана, добавил Музыкантский. «Тогда было не до того, <...> чтобы не стихийная толпа действовала, а нормально [прошел демонтаж памятника], подписали распоряжение у [первого мэра Москвы Гавриила] Попова, приехали туда с этим распоряжением, в соответствии с распоряжением все и сделали. А что на этом месте ставить — тогда не думали», — рассказал он.


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В «Мемориале»** также выступают против возвращения памятника Дзержинскому. Председатель правления организации Ян Рачинский считает, что ставить памятник любому советскому деятелю можно только после того, как будут полностью открыты архивы. Сейчас не все они доступны. «Сегодня оценка их [советских политиков] деятельности базируется на советской коммунистической пропаганде и не может быть основанием для установки памятников, — пояснил он. — Если говорить о том, чтобы решить чисто архитектурную задачу и чтобы не создавать новых раздражителей, самым разумным там было бы восстановить фонтан, который стоял там до середины 1930-х годов».


Государственный террор во много раз страшнее и кровавее, чем любой террор со стороны отдельных лиц, поэтому памятников тем, кто его осуществлял, в любом случае не должно быть — ни в России, ни в какой-либо другой стране, подчеркнул представитель «Мемориала».


Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов 16 февраля на заседании комиссии рассказал, что общественники хотят сделать шорт-лист с вариантами монументов на Лубянке. Предполагается, что туда войдут памятники Феликсу Дзержинскому, Александру Невскому, Юрию Андропову и Ивану III, а также другим историческим персонажам. Также москвичи смогу выбрать исторический фонтан и крест в память о жертвах репрессий.



На заседании депутат Мосгордумы от «Яблока» Евгений Бунимович заявил, что решать, какой памятник установить, должны эксперты, «а не все на свете люди». «Посмотрите на наши кладбища — вот такие вкусы у аудитории. Памятник не должен быть местом столкновений и точкой напряжения», — пояснил он. Алексей Венедиктов подчеркнул, что комиссия хочет вовлечь москвичей в обсуждение возможной установки памятника. «Что, значит, вам можно, а москвичам нельзя?» — возразил он.


8 февраля 2021 года ряд российских литераторов, блогеров и журналистов, включая писателя, лидера партии «За правду» Захара Прилепина, писателя, переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина), журналистку Лесю Рябцеву и других, предложили обсудить вопрос о возвращении Железного Феликса на Лубянку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля назвал вопрос о возвращении памятника Дзержинскому провокационным и переадресовал его властям Москвы.


Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому установили в центре Москвы в 1958 году. Его демонтировали 22 августа 1991 года. С этого времени обсуждается проблема установки памятника на Лубянской площади. Так, например, в 2015 году столичный избирком разрешил КПРФ провести в столице референдум о восстановлении памятника Дзержинскому, однако в Мосгордуме оценили проведение голосования в 450 миллионов рублей и отложили его, посчитав слишком дорогим. 


**«Мемориал» признан Минюстом России иностранным агентом


Лучше фонтан или памятник Ивану III: Сванидзе выступил против возвращения Железного Феликса

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Dailystorm - Лучше фонтан или памятник Ивану III: Сванидзе выступил против возвращения Железного Феликса
#дзержинский #москва #лубянка #памятник #общественная палата
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