Противники памятника Дзержинскому предупредили об опасности политизации Лубянки

На заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества заявили, что предложат жителям столицы выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади. Среди вариантов — Феликсу Дзержинскому, Александру Невскому, Юрию Андропову и Ивану III. Один из организаторов сноса Железного Феликса в 1991 году Александр Музыкантский предложил вернуть на Лубянку фонтан, демонтированный в 1934 году, и не ставить напротив главного здания ФСБ монументы политикам.





«Туда надо вернуть фонтан, который там стоял чуть ли не 150 лет, — это его историческое место. И тогда [будет] очень хорошо — разговоры прекратятся, потому что все это политизировано — и Иван III, и Дзержинский, и чего я только не слышал», — заявил Daily Storm Музыкантский.





В 1991 году организаторы сноса Железного Феликса не обсуждали возвращение на Лубянку фонтана, добавил Музыкантский. «Тогда было не до того, <...> чтобы не стихийная толпа действовала, а нормально [прошел демонтаж памятника], подписали распоряжение у [первого мэра Москвы Гавриила] Попова, приехали туда с этим распоряжением, в соответствии с распоряжением все и сделали. А что на этом месте ставить — тогда не думали», — рассказал он.