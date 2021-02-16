Лучше фонтан или памятник Ивану III: Сванидзе выступил против возвращения Железного Феликса

В Общественной палате Москвы 16 февраля обсуждают вопрос об установке на Лубянской площади памятника. От журналистов и общественных деятелей поступали предложения вернуть монумент Феликсу Дзержинскому, исторический фонтан, который был до Железного Феликса, или установить там памятник великому князю Ивану III. Член СПЧ при президенте России, историк Николай Сванидзе убежден, что установка памятника Дзержинскому будет означать возвращение к тоталитарному прошлому. Он предпочитает вариант с фонтаном или монументом в честь правителя Руси.





«Я не претендую на какие-то архитектурно-эстетические предложения и существенный вклад в этом плане. Я просто против установления памятника Дзержинскому», — подчеркнул в беседе с Daily Storm член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе.





Сам по себе памятник Феликсу Дзержинскому хороший и качественный, отметил историк. «Но он настолько символичен в негативном смысле, что его восстановление будет означать такой восклицательный знак в возврате к тоталитарному прошлому. Он сам по форме как восклицательный знак, жирный знак восклицания — «Да, мы вернулись в сталинский Советский Союз!» — считает Сванидзе.





Член СПЧ отметил, что не против, если на Лубянку вернут фонтан, который демонтировали в 1934 году и переместили во внутренний двор Александринского дворца в Нескучном саду, или установят памятник Ивану III. «Фонтан или памятник Ивану III — бога ради! Иван III был великий князь, крупный государственный деятель, главное, чтобы не Иван IV Грозный, а Иван III — пожалуйста», — отметил он.





15 февраля историки, публицисты и общественные деятели обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить на Лубянке памятник Ивану III, которого они назвали «создателем единой независимой России». Обращение подписали 27 человек. Кроме того, ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задавался вопросом, почему бы на Лубянскую площадь не вернуть фонтан, который располагался там еще до памятника Дзержинскому.





16 февраля на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества также озвучили предложение от жителей столицы установить на Лубянской площади крест в память о жертвах репрессий. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm Алексей Ларкин. Сейчас на площади расположен Соловецкий камень, привезенный с территории бывшего Соловецкого лагеря, — символ советского государственного террора. Общественникам также поступали предложения установить там монументы Юрию Андропову, Дмитрию Донскому, Александру Невскому или воздвигнуть стелу свободы.





На заседании депутат Мосгордумы от «Яблока» Евгений Бунимович заявил, что решать, какой поставить памятник, должны эксперты, «а не все на свете люди». «Посмотрите на наши кладбища — вот такие вкусы у аудитории. Памятник не должен быть местом столкновений и точкой напряжения», — пояснил он. Глава комиссии по развитию гражданского общества, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов придерживается противоположного мнения. Он подчеркнул, что комиссия хочет вовлечь москвичей в обсуждение по поводу памятника. «Что, значит, вам можно, а москвичам нельзя?» — возразил он.





Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что на Лубянской площади «почти всегда что-нибудь находилось», никаких архитектурных возражений или аргументов против не существует. Даже сейчас зимой там стоит елка — «своя такая доминанта», добавил он.





8 февраля 2021 года ряд российских литераторов, блогеров и журналистов, включая писателя, лидера партии «За правду» Захара Прилепина, писателя, переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина), журналистку Лесю Рябцеву и других, предложили обсудить вопрос о возвращении Железного Феликса на Лубянку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля назвал вопрос о возвращении памятника Дзержинскому провокационным и переадресовал его властям Москвы.





Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому установили в центре Москвы в 1958 году. Его демонтировали 22 августа 1991 года. С этого времени обсуждается проблема установки памятника на Лубянской площади. Так, например, в 2015 году столичный избирком разрешил КПРФ провести в столице референдум о восстановлении памятника Дзержинскому. Но в Мосгордуме оценили проведение голосования в 450 миллионов рублей и отложили его, посчитав слишком дорогим.