Дзержинский или стела свободы: Общественная палата Москвы обсудит, что установить на Лубянке

Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества 16 февраля обсудит с экспертами, главным архитектором столицы и представителями Мосгордумы вопрос об установке на Лубянской площади памятника. Общественникам поступают предложения вернуть на место памятник Дзержинскому, установить там монументы Юрию Андропову, Дмитрию Донскому или Александру Невскому или воздвигнуть стелу свободы. Об этом Daily Storm рассказал глава комиссии ОП, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что при решении вопроса установки памятника на Лубянской площади очень важно учесть мнение жителей столицы.





«Будет обсуждаться вопрос процедуры: каким образом на Лубянской площади может появиться памятник Дзержинскому или другой памятник и, вообще, нужен ли там памятник. Все не сводится к одному Дзержинскому», — ответил Венедиктов.





В заседании комиссии будут участвовать в том числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Планируется, что «на основании того, что скажут эксперты», комиссия составит предложения и направит их в Мосгордуму и мэру столицы Сергею Собянину. «[В предложении будет указано] Возможно ли там возвращение памятника Дзержинскому, нужна ли там вообще какая-то доминанта с архитектурной точки зрения или как определить, какой памятник там нужен», — пояснил главред «Эха Москвы».





«От друзей» Венедиктову поступали предложения установить памятник бывшему генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову, от «некоторых граждан» — князю Александру Невскому, князю Дмитрию Донскому, а также — стелу, «посвященную свободе, типа Александрийского столпа на Дворцовой» площади в Санкт-Петербурге. Еще есть предложения вообще ничего не менять в облике Лубянской площади.