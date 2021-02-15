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Дзержинский или стела свободы: Общественная палата Москвы обсудит, что установить на Лубянке
Общественники хотят учесть мнение жителей города Коллаж: © Daily Storm
Новости

Дзержинский или стела свободы: Общественная палата Москвы обсудит, что установить на Лубянке

Общественники хотят учесть мнение жителей города

Коллаж: © Daily Storm

Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества 16 февраля обсудит с экспертами, главным архитектором столицы и представителями Мосгордумы вопрос об установке на Лубянской площади памятника. Общественникам поступают предложения вернуть на место памятник Дзержинскому, установить там монументы Юрию Андропову, Дмитрию Донскому или Александру Невскому или воздвигнуть стелу свободы. Об этом Daily Storm рассказал глава комиссии ОП, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что при решении вопроса установки памятника на Лубянской площади очень важно учесть мнение жителей столицы.


«Будет обсуждаться вопрос процедуры: каким образом на Лубянской площади может появиться памятник Дзержинскому или другой памятник и, вообще, нужен ли там памятник. Все не сводится к одному Дзержинскому», — ответил Венедиктов.


В заседании комиссии будут участвовать в том числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Планируется, что «на основании того, что скажут эксперты», комиссия составит предложения и направит их в Мосгордуму и мэру столицы Сергею Собянину. «[В предложении будет указано] Возможно ли там возвращение памятника Дзержинскому, нужна ли там вообще какая-то доминанта с архитектурной точки зрения или как определить, какой памятник там нужен», — пояснил главред «Эха Москвы».


«От друзей» Венедиктову поступали предложения установить памятник бывшему генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову, от «некоторых граждан» — князю Александру Невскому, князю Дмитрию Донскому, а также — стелу, «посвященную свободе, типа Александрийского столпа на Дворцовой» площади в Санкт-Петербурге. Еще есть предложения вообще ничего не менять в облике Лубянской площади.


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Алексей Венедиктов рассказал, что ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задавался вопросом, почему бы Лубянскую площадь не вернуть фонтан, который располагался там еще до памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали демонтировали в 1934 году и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.


Комиссия займется вопросом, как расширить участие москвичей в обсуждении по поводу установки памятника на Лубянке, пояснил Венедиктов: «Наша задача — чтобы москвичи прямо или опосредованно, например путем выборщиков, тоже участвовали не только в обсуждении, но и каком-то предварительном голосовании».


«Интересно пообсуждать и фигуру Дзержинского, и Андропова, и Невского, и Донского — почему нет?! Это же отношение к истории, я считаю это полезной дискуссией. Мне кажется, что расширение количества людей, принимающих решение [об установке памятника], — вот это важная задача — не так, чтобы комиссия Думы и правительства или даже Общественная палата, а чтобы больше людей, уполномоченных москвичами, приняли это решение», — заключил он.


Проблема об установке памятника на Лубянской площади обсуждается с 1991 года, когда был убран монумент Дзержинскому. С тех пор высказывались разные предложения. Так, например, в 2015 году столичный избирком разрешил КПРФ провести в столице референдум о восстановлении памятника Дзержинскому. Но в Мосгордуме оценили проведение голосования в 450 миллионов рублей и отложили его, посчитав слишком дорогим. 


8 февраля 2021 года ряд российских литераторов, блогеров и журналистов, включая писателя, лидера партии «За правду» Захара Прилепина, писателя, переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина), журналистку Лесю Рябцеву и других, предложили обсудить вопрос о возвращении Железного Феликса на Лубянку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля назвал вопрос о возвращении памятника Дзержинскому провокационным и переадресовал его властям Москвы.


Писатель Игорь Молотов в своем Telegram-канале писал 14 февраля, что его друг, «действующий капитан госбезопасности ФСБ России» «всеми руками за» возвращение памятника Железному Феликсу. Основатель «самой грозной и бесстрашной структуры просто обязан вернуться на свое место», считает представитель правоохранительных органов.


Памятник Феликсу Дзержинскому установили в центре Москвы в 1958 году. Его демонтировали 22 августа 1991 года.


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#дзержинский #москва #лубянка #памятник #общественная палата
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