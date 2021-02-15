Зоозащитники рассказали о состоянии семи голубых собак в Дзержинске

Щеглов также заявил Daily Storm, что на территории завода «Дзержинское оргстекло» животных никто не красил и не издевался над ними, а они сами испачкались в химических отходах: «С большой долей вероятности, это какой-то техногенный продукт». Ветеринар пожаловался, что руководство предприятия могло бы своевременно озаботиться присутствием бродячих собак на своей территории, не дожидаясь их «покраски».





Фотографии собак голубого цвета появились 11 февраля в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сравнили животных со сказочными героями — смурфиками. Конкурсный управляющий предприятия Андрей Мисливец сообщил РИА Новости, что собаки могли испачкаться в химических веществах: «Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, — извалялись в ней».





Известно, что в 2015 году завод признали банкротом. На огромной территории предприятия много заброшенных зданий, там бегают бездомные собаки. По словам Мисливца, он не в состоянии «нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию».





11 февраля сообщалось, что на улицах подмосковного Подольска появились собаки, окрашенные в зеленый цвет. Они случайно испачкались в красителе, рассказали РБК в местном обществе защиты животных «Зоощит». В организации отметили, что собаки здоровы, вакцинированы и чипированы.





В администрации Подольска подтвердили, что получили сообщения об обнаружении собак с зеленой шерстью. «По словам жителей, собаки были перепачканы сухой краской. При выезде подрядной организацией по отлову животных без владельцев, действительно, была обнаружена одна собака с биркой с шерстью зеленоватого цвета. Помощь ветеринара собаке не понадобилась», — говорится в сообщении пресс-службы.