Зоозащитники рассказали о состоянии семи голубых собак в Дзержинске

Специалисты ООО «Зоозащита НН» провели отлов собак голубого цвета, обнаруженных ранее на территории завода «Дзержинское оргстекло». Семь животных были доставлены в госпиталь. Директор «Зоозащиты НН» Владимир Гройсман сообщил, что у собак взяли анализы. Ожидается, что после осмотра одно животное останется в приюте, а еще два обретут хозяев.
«Мы уже провели животным первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия», — сказал Daily Storm Гройсман.
«Собаки будут находиться под наблюдением еще как минимум неделю. Всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объеме», — добавил он.
Заместитель главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрий Щеглов ранее рассказал, что состояние собак при визуальном осмотре не вызывает опасений. «Экстренная помощь животным не требуется», — заверил специалист.
Щеглов также заявил Daily Storm, что на территории завода «Дзержинское оргстекло» животных никто не красил и не издевался над ними, а они сами испачкались в химических отходах: «С большой долей вероятности, это какой-то техногенный продукт». Ветеринар пожаловался, что руководство предприятия могло бы своевременно озаботиться присутствием бродячих собак на своей территории, не дожидаясь их «покраски».
Фотографии собак голубого цвета появились 11 февраля в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сравнили животных со сказочными героями — смурфиками. Конкурсный управляющий предприятия Андрей Мисливец сообщил РИА Новости, что собаки могли испачкаться в химических веществах: «Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, — извалялись в ней».
Известно, что в 2015 году завод признали банкротом. На огромной территории предприятия много заброшенных зданий, там бегают бездомные собаки. По словам Мисливца, он не в состоянии «нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию».
11 февраля сообщалось, что на улицах подмосковного Подольска появились собаки, окрашенные в зеленый цвет. Они случайно испачкались в красителе, рассказали РБК в местном обществе защиты животных «Зоощит». В организации отметили, что собаки здоровы, вакцинированы и чипированы.
В администрации Подольска подтвердили, что получили сообщения об обнаружении собак с зеленой шерстью. «По словам жителей, собаки были перепачканы сухой краской. При выезде подрядной организацией по отлову животных без владельцев, действительно, была обнаружена одна собака с биркой с шерстью зеленоватого цвета. Помощь ветеринара собаке не понадобилась», — говорится в сообщении пресс-службы.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил радиостанции «Говорит Москва», что ситуация с появлением собак голубого цвета в Дзержинске и позеленевших животных в Подольске будет подробно изучена.
«Это может плохо закончиться не только для животных, но и для жителей конкретной территории. Это не вопрос того, что они такого цвета стали. Это вопрос того, что надо смотреть последствия», — считает депутат. Бурматов пообещал направить запрос в прокуратуру, чтобы ее сотрудники нашли и проверили место, где животные могли окраситься.