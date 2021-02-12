Испачкались в химотходах: ветеринар рассказал, почему посинели собаки в Дзержинске

Ветеринарный врач госпиталя «Зоозащита НН» Дмитрий Щеглов рассказал Daily Storm, что на территории завода «Дзержинское оргстекло» в Нижегородской области было обнаружено около 10 собак голубого цвета. По словам специалиста, животных никто не красил и не издевался над ними, они сами испачкались в химических отходах. Ветеринар посетовал, что руководство предприятия могло бы своевременно озаботиться присутствием бродячих собак на своей территории, не дожидаясь их «покраски».
Ветеринар призвал обратить внимание, что не все собаки были покрыты краской полностью. «Некоторые — частично окрашены. То есть либо передние или задние конечности, либо область груди. Такое ощущение, что они действительно пачкались, вываливались в этом веществе самостоятельно», — считает ветеринарный врач.
«На предприятии примерно 10 собак, часть из них имели окраску неестественного цвета — синего. При обследовании на территории предприятия источника краски обнаружено не было. Но взяты образцы шерсти и кала», — сказал Щеглов.
Врач оценил состояние животных как удовлетворительное: «В целом не вызывает опасений, экстренной ветеринарной помощи они не требуют». Однако собак в ближайшее время доставят в госпиталь «Зоозащиты НН» для более детального осмотра, уточнил Щеглов. «У животных нет бирок. Им будет произведена вакцинация, стерилизация, кастрация — и выпуск обратно на место обитания», — добавил специалист.
Щеглов также рассказал, что, «судя по всему, пигмент действительно попадал внутрь [собакам], но без диагностики и проведения лабораторных исследований оснований говорить о вреде их здоровью нет». «На данный момент источника заражения не обнаружено на территории корпуса завода. С большой долей вероятности, это какой-то техногенный продукт», — полагает специалист.
Он отметил, что на заводе знали «о наличии безнадзорных животных и могли бы отреагировать соответствующим образом, конечно, раньше». «[Можно было] не допустить увеличения их численности, поскольку отсутствие вакцинации у животных несет угрозу для людей. Животные неагрессивны, но тем не менее они не социализированы», — заметил ветеринар.я
Фотографии собак голубого цвета опубликовали 11 февраля в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сравнили животных со сказочными героями — смурфиками.
Позднее конкурсный управляющий предприятия Андрей Мисливец заявил РИА Новости, что животных никто не красил, а они могли испачкаться в химических веществах: «Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, — извалялись в ней». Ранее завод специализировался на выпуске синильной кислоты. В администрации города пообещали Daily Storm выяснить, почему шерсть псов окрашена.
Управляющий рассказал, что в 2015 году предприятие было признано банкротом. На огромной территории завода много заброшенных зданий, там бегают бездомные собаки. По словам Мисливца, он не в состоянии «нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию».