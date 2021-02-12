Испачкались в химотходах: ветеринар рассказал, почему посинели собаки в Дзержинске

Ветеринар призвал обратить внимание, что не все собаки были покрыты краской полностью. «Некоторые — частично окрашены. То есть либо передние или задние конечности, либо область груди. Такое ощущение, что они действительно пачкались, вываливались в этом веществе самостоятельно», — считает ветеринарный врач.





«На предприятии примерно 10 собак, часть из них имели окраску неестественного цвета — синего. При обследовании на территории предприятия источника краски обнаружено не было. Но взяты образцы шерсти и кала», — сказал Щеглов.





Врач оценил состояние животных как удовлетворительное: «В целом не вызывает опасений, экстренной ветеринарной помощи они не требуют». Однако собак в ближайшее время доставят в госпиталь «Зоозащиты НН» для более детального осмотра, уточнил Щеглов. «У животных нет бирок. Им будет произведена вакцинация, стерилизация, кастрация — и выпуск обратно на место обитания», — добавил специалист.





Щеглов также рассказал, что, «судя по всему, пигмент действительно попадал внутрь [собакам], но без диагностики и проведения лабораторных исследований оснований говорить о вреде их здоровью нет». «На данный момент источника заражения не обнаружено на территории корпуса завода. С большой долей вероятности, это какой-то техногенный продукт», — полагает специалист.





Он отметил, что на заводе знали «о наличии безнадзорных животных и могли бы отреагировать соответствующим образом, конечно, раньше». «[Можно было] не допустить увеличения их численности, поскольку отсутствие вакцинации у животных несет угрозу для людей. Животные неагрессивны, но тем не менее они не социализированы», — заметил ветеринар.я