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Испачкались в химотходах: ветеринар рассказал, почему посинели собаки в Дзержинске
Всего на территории завода «Дзержинское оргстекло» было обнаружено около 10 животных с необычным окрасом Коллаж: © Daily Storm
Новости

Испачкались в химотходах: ветеринар рассказал, почему посинели собаки в Дзержинске

Всего на территории завода «Дзержинское оргстекло» было обнаружено около 10 животных с необычным окрасом

Коллаж: © Daily Storm

Ветеринарный врач госпиталя «Зоозащита НН» Дмитрий Щеглов рассказал Daily Storm, что на территории завода «Дзержинское оргстекло» в Нижегородской области было обнаружено около 10 собак голубого цвета. По словам специалиста, животных никто не красил и не издевался над ними, они сами испачкались в химических отходах. Ветеринар посетовал, что руководство предприятия могло бы своевременно озаботиться присутствием бродячих собак на своей территории, не дожидаясь их «покраски».


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Ветеринар призвал обратить внимание, что не все собаки были покрыты краской полностью. «Некоторые — частично окрашены. То есть либо передние или задние конечности, либо область груди. Такое ощущение, что они действительно пачкались, вываливались в этом веществе самостоятельно», — считает ветеринарный врач.


«На предприятии примерно 10 собак, часть из них имели окраску неестественного цвета — синего. При обследовании на территории предприятия источника краски обнаружено не было. Но взяты образцы шерсти и кала», — сказал Щеглов.


Врач оценил состояние животных как удовлетворительное: «В целом не вызывает опасений, экстренной ветеринарной помощи они не требуют». Однако собак в ближайшее время доставят в госпиталь «Зоозащиты НН» для более детального осмотра, уточнил Щеглов. «У животных нет бирок. Им будет произведена вакцинация, стерилизация, кастрация — и выпуск обратно на место обитания», — добавил специалист.


Щеглов также рассказал, что, «судя по всему, пигмент действительно попадал внутрь [собакам], но без диагностики и проведения лабораторных исследований оснований говорить о вреде их здоровью нет». «На данный момент источника заражения не обнаружено на территории корпуса завода. С большой долей вероятности, это какой-то техногенный продукт», — полагает специалист.


Он отметил, что на заводе знали «о наличии безнадзорных животных и могли бы отреагировать соответствующим образом, конечно, раньше». «[Можно было] не допустить увеличения их численности, поскольку отсутствие вакцинации у животных несет угрозу для людей. Животные неагрессивны, но тем не менее они не социализированы», — заметил ветеринар.я


Голубые собаки. Кто виноват и что на самом деле произошло в Дзержинске

Главным вопросом остается то, кому принадлежит территория предприятия и что там производится 11 февраля 2021
Dailystorm - Голубые собаки. Кто виноват и что на самом деле произошло в Дзержинске

Фотографии собак голубого цвета опубликовали 11 февраля в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сравнили животных со сказочными героями — смурфиками.


Позднее конкурсный управляющий предприятия Андрей Мисливец заявил РИА Новости, что животных никто не красил, а они могли испачкаться в химических веществах: «Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, — извалялись в ней». Ранее завод специализировался на выпуске синильной кислоты. В администрации города пообещали Daily Storm выяснить, почему шерсть псов окрашена. 


Управляющий рассказал, что в 2015 году предприятие было признано банкротом. На огромной территории завода много заброшенных зданий, там бегают бездомные собаки. По словам Мисливца, он не в состоянии «нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию».


#нижегородская область #ветеринар #собаки #дзержинск
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