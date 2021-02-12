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Зверев в необычной шляпе пришел на форум «Справедливой России» и «За правду»
Шоумен прибыл из Бурятии на встречу политиков с представителями современной российской культуры Коллаж: © Daily Storm
Новости

Зверев в необычной шляпе пришел на форум «Справедливой России» и «За правду»

Шоумен прибыл из Бурятии на встречу политиков с представителями современной российской культуры

Коллаж: © Daily Storm

Шоумен, стилист Сергей Зверев в гигантской шляпе прибыл в московский кинотеатр «Октябрь», где проходит встреча членов «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» Захара Прилепина с представителями современной российской культуры. Зверев, как передает корреспондент Daily Storm с места событий, поздравил всех с Новым годом по восточному календарю.

 

«Что касается культуры у меня много вопросов. Артисты нужны, чтобы радовать людей, чтобы был стимул. Я объездил такие регионы, приехал с Байкала и видел много. Меня порадовало, что открывается очень много клубов, восстанавливают клубы и театры. В других регионах не хватает, все заброшенное, советское. Есть регионы, кому деньги перечисляют и деньги исчезают», — заявил артист.


«По моим наблюдениям, примерно 70% регионов нормальные, остальные надо подтянуть. Нет в регионах интернета даже, о какой культуре [можно говорить]. Надо задать вопрос такой партиям: что делать с теми, кому нужна помощь», — отметил шоумен.


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Лидер партии «За правду» Захар Прилепин считает, что Россия в плане поддержки культуры регионов должна не ориентироваться на Запад, а искать свой путь.

 

«Я некоторое время жил в США. Там серьезно относятся к региональной культуре. Мы должны выйти из ложного ощущения, что нам надо сделать так, как на Западе. Во всех концах страны, где я бывал, сохранили танцы, костюмы, все этническое. И Сергей к этому тоже приложил руку, в Бурятии», — рассказал Прилепин.


«Мы должны понять, что эти клубы в регионах важны, там смогут быть созданы новые бренды, которые притянут туда людей», — уверен писатель.


Эсеры объединились с «Патриотами России» и «За правду»

Сергей Миронов назвал подписание манифеста о слиянии партий историческим событием 28 января 2021
Dailystorm - Эсеры объединились с «Патриотами России» и «За правду»

20 января глава «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». На февраль запланирован объединительный съезд трех политических сил.


28 января представители объединенной новой партии подписали манифест о слиянии. Документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Церемония подписания прошла в Государственном центральном музее современной истории России.


#политика #культура #прилепин #зверев
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