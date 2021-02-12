Зверев в необычной шляпе пришел на форум «Справедливой России» и «За правду»

Шоумен, стилист Сергей Зверев в гигантской шляпе прибыл в московский кинотеатр «Октябрь», где проходит встреча членов «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» Захара Прилепина с представителями современной российской культуры. Зверев, как передает корреспондент Daily Storm с места событий, поздравил всех с Новым годом по восточному календарю.

«Что касается культуры — у меня много вопросов. Артисты нужны, чтобы радовать людей, чтобы был стимул. Я объездил такие регионы, приехал с Байкала и видел много. Меня порадовало, что открывается очень много клубов, восстанавливают клубы и театры. В других регионах не хватает, все заброшенное, советское. Есть регионы, кому деньги перечисляют и деньги исчезают», — заявил артист.





«По моим наблюдениям, примерно 70% регионов нормальные, остальные надо подтянуть. Нет в регионах интернета даже, о какой культуре [можно говорить]. Надо задать вопрос такой партиям: что делать с теми, кому нужна помощь», — отметил шоумен.