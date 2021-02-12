В Ереване проходит акция противников Пашиняна

Манукян заверил своих сторонников, что готов поддержать любые усилия, направленные на отстранение от власти действующего премьера Армении. «Пашинян добровольно не уйдет. Нужно суметь вывести на улицу людей, недовольных его деятельностью», — сказал лидер «Движения по спасению Родины».





Он также объявил площадь Свободы штабом «Движения спасения Родины». «Здесь всегда будут наши представители. Я с понедельника с 17:00 до 19:00 (с 16:00 до 18:00 мск) каждый день буду здесь», — объявил политик.





Манукян также призвал сторонников к самоорганизации: «Создавайте комитеты по месту жительства, работы, приходите на площадь, чтобы обсудить с нами дальнейшие шаги».





По словам Манукяна, он собрал жителей Еревана перед большим митингом, который запланирован на 20 февраля, чтобы обсудить с ними ситуацию в Сюнике. Политик также ранее призывал людей «проснуться». В противном случае, как считает Манукян, будущее Армении окажется в руках Турции и Азербайджана. После нескольких выступлений акция протеста завершилась без инцидентов.