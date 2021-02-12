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В Ереване проходит акция противников Пашиняна
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В Ереване проходит акция противников Пашиняна

Участники митинга требуют отставки премьер-министра страны

На площади Свободы в Ереване на митинг собрались противники премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции требуют его отставки. На митинге лидер «Движения по спасению Родины» кандидат в премьеры Армении от объединенной оппозиции Вазген Манукян заявил, что в стране «нет ничего опаснее премьерства Пашиняна».


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Манукян заверил своих сторонников, что готов поддержать любые усилия, направленные на отстранение от власти действующего премьера Армении. «Пашинян добровольно не уйдет. Нужно суметь вывести на улицу людей, недовольных его деятельностью», — сказал лидер «Движения по спасению Родины».


Он также объявил площадь Свободы штабом «Движения спасения Родины». «Здесь всегда будут наши представители. Я с понедельника с 17:00 до 19:00 (с 16:00 до 18:00 мск) каждый день буду здесь», — объявил политик.


Манукян также призвал сторонников к самоорганизации: «Создавайте комитеты по месту жительства, работы, приходите на площадь, чтобы обсудить с нами дальнейшие шаги».


По словам Манукяна, он собрал жителей Еревана перед большим митингом, который запланирован на 20 февраля, чтобы обсудить с ними ситуацию в Сюнике. Политик также ранее призывал людей «проснуться». В противном случае, как считает Манукян, будущее Армении окажется в руках Турции и Азербайджана. После нескольких выступлений акция протеста завершилась без инцидентов.


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Ранее жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области выразили опасения, что дислокация новых боевых постов Азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян в ответ заверял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией.


Минобороны Армении ранее сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис – Давид Бек и безопасность участка дороги Горис – Капан, проходящего через проблематичные территории.


Отмечается, что размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном, после того как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.


В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Противники премьера обвиняют его в экономических и социальных проблемах в стране, а также подписании трехстороннего договора (с Россией и Азербайджаном) о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, это соглашение они считают капитуляцией.


Пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов ранее заявил, что «дорожная карта» оппозиционных сил, вовлеченных в «Движение по спасению Родины», не изменились. Три пункта программы: уход Пашиняна, формирование временного правительства и проведение досрочных парламентских выборов через год — остаются в силе.


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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. С начала столкновений Баку и Ереван трижды договаривались о перемирии, но оно каждый раз нарушалось. 9 ноября 2020 года Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий. Документ предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор. Под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.


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