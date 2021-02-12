В Ереване проходит акция противников Пашиняна

На площади Свободы в Ереване на митинг собрались противники премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции требуют его отставки. На митинге лидер «Движения по спасению Родины» кандидат в премьеры Армении от объединенной оппозиции Вазген Манукян заявил, что в стране «нет ничего опаснее премьерства Пашиняна».
Манукян заверил своих сторонников, что готов поддержать любые усилия, направленные на отстранение от власти действующего премьера Армении. «Пашинян добровольно не уйдет. Нужно суметь вывести на улицу людей, недовольных его деятельностью», — сказал лидер «Движения по спасению Родины».
Он также объявил площадь Свободы штабом «Движения спасения Родины». «Здесь всегда будут наши представители. Я с понедельника с 17:00 до 19:00 (с 16:00 до 18:00 мск) каждый день буду здесь», — объявил политик.
Манукян также призвал сторонников к самоорганизации: «Создавайте комитеты по месту жительства, работы, приходите на площадь, чтобы обсудить с нами дальнейшие шаги».
По словам Манукяна, он собрал жителей Еревана перед большим митингом, который запланирован на 20 февраля, чтобы обсудить с ними ситуацию в Сюнике. Политик также ранее призывал людей «проснуться». В противном случае, как считает Манукян, будущее Армении окажется в руках Турции и Азербайджана. После нескольких выступлений акция протеста завершилась без инцидентов.
Ранее жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области выразили опасения, что дислокация новых боевых постов Азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян в ответ заверял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией.
Минобороны Армении ранее сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис – Давид Бек и безопасность участка дороги Горис – Капан, проходящего через проблематичные территории.
Отмечается, что размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном, после того как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Противники премьера обвиняют его в экономических и социальных проблемах в стране, а также подписании трехстороннего договора (с Россией и Азербайджаном) о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, это соглашение они считают капитуляцией.
Пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов ранее заявил, что «дорожная карта» оппозиционных сил, вовлеченных в «Движение по спасению Родины», не изменились. Три пункта программы: уход Пашиняна, формирование временного правительства и проведение досрочных парламентских выборов через год — остаются в силе.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. С начала столкновений Баку и Ереван трижды договаривались о перемирии, но оно каждый раз нарушалось. 9 ноября 2020 года Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий. Документ предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор. Под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.