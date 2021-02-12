«Машину выкинуло на пути»: очевидец рассказал, из-за чего «Сапсаны» не ходили несколько часов

В пятницу, 12 февраля, около 11:15 мск легковой автомобиль Volvo XC90 вылетел на железнодорожные пути рядом со станцией «Фроловское» в Подмосковье. За рулем находилась 42-летняя женщина. Машина повредила пути, из-за их ремонта на несколько часов задерживалось движение на участке Москва — Тверь, приостанавливали движение поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Муж попавшей в аварию женщины рассказал, что машину развернуло и выкинуло на пути.
«Она ехала со стороны поселка на электричку, хотела успеть. Скорость не превышала, ничего. Я наверх поднимался, смотрел — один лед. Маленько обочину зацепило, машину развернуло и выкинуло сюда», — рассказал Александр, муж попавшей в аварию женщины, телеканалу «360». Его супруга водит машину более 10 лет и ни разу не попадала в ДТП по своей вине. Женщина почти не пострадала и отделалась царапинами, хорошо себя чувствует.
«Женщина сильная, стрессоустойчивая, все нормально. Жива-здорова, поехала домой отдыхать. Самое главное — никто не пострадал», — добавил Александр. По его словам, жене придется заплатить штраф «от пяти тысяч до 10 тысяч рублей» за поврежденную железную дорогу, машина восстановлению не подлежит.
Автомобиль приземлился задними колесами на лестницу, ведущую на железнодорожную платформу, наклонил столб и повредил ограждения на станции. Части кузова машины и некоторые детали разбросало в радиусе метра.
В департаменте транспорта Москвы около 14:30 сообщили, что движение на участке Москва — Тверь восстановили в обоих направлениях. В ведомстве отметили, что поезда все еще следуют с задержками. Из-за аварии между станциями Клин и Подсолнечная запустили компенсационные автобусы.