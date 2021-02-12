«Машину выкинуло на пути»: очевидец рассказал, из-за чего «Сапсаны» не ходили несколько часов

В пятницу, 12 февраля, около 11:15 мск легковой автомобиль Volvo XC90 вылетел на железнодорожные пути рядом со станцией «Фроловское» в Подмосковье. За рулем находилась 42-летняя женщина. Машина повредила пути, из-за их ремонта на несколько часов задерживалось движение на участке Москва — Тверь, приостанавливали движение поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Муж попавшей в аварию женщины рассказал, что машину развернуло и выкинуло на пути.



