СКР заинтересовался семьей, в которой мать заморозила детей и бегала голой

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила в беседе с Daily Storm, что они следят за ситуацией с семьей, где мать оставила своих троих детей на морозе, а потом бегала голой по улице. ГСУ СКР по Москве после случившегося возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии». Несовершеннолетние были госпитализированы с различными степенями обморожения. В ближайшее время будет проведена проверка состояния психического здоровья женщины.
«По предварительным данным, семья проживала [в регионе] с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала», — сказала Мишонова.
«Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет Москвы. Для нас сейчас самое главное — это здоровье детей», — отметила омбудсмен.
Ранее стало известно, что неподалеку от поселения Сосенское (Новая Москва) голая женщина оставила на морозе трех своих детей, а сама бегала рядом и кричала. По сведениям «Комсомольской правды», многодетная мать приехала из города Чебоксары. Старшему из детей 10 лет, среднему — два года, а младшей — несколько месяцев, указывает издание.
«КП» пишет, что в лес женщина с детьми приехала на машине. В салоне автомобиля она раздела себя и детей, после чего они все вышли на улицу, несмотря на мороз, где она начала вокруг них бегать и кричать. Дети начали плакать и звать на помощь. Очевидцы попытались помочь им, но женщина набросилась на людей с кулаками. Вскоре ее задержали полицейские. Свое поведение она объяснить не смогла.
Врачи обнаружили, что у нее обморожены руки и ноги, ее госпитализировали. Детей также доставили в больницу, у них были обнаружены признаки обморожения. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что одного из несовершеннолетних подключили к аппарату ИВЛ. По сведениям Telegram-каналов, мальчик впал в кому.
Как сообщается на сайте СКР, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».
«По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной в Новой Москве. Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице», — указали в ведомстве.
«Очевидец сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья», — говорится в заявлении пресс-службы СКР.
В сентябре 2020 года оперативники задержали Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних сестер в Рыбинске Ярославской области. После задержания мужчина сразу признался в совершении преступления.
По одной из версий, ранее судимый Молчанов убил девочек из ревности, потому что их мать задержалась более суток на работе (она трудилась медсестрой). Незадолго до инцидента мужчина, как утверждает источник «Ярновостей», снял с банковских счетов крупную сумму денег.