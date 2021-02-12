СКР заинтересовался семьей, в которой мать заморозила детей и бегала голой

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила в беседе с Daily Storm, что они следят за ситуацией с семьей, где мать оставила своих троих детей на морозе, а потом бегала голой по улице. ГСУ СКР по Москве после случившегося возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии». Несовершеннолетние были госпитализированы с различными степенями обморожения. В ближайшее время будет проведена проверка состояния психического здоровья женщины.





«По предварительным данным, семья проживала [в регионе] с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала», — сказала Мишонова.





«Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет Москвы. Для нас сейчас самое главное — это здоровье детей», — отметила омбудсмен.





Ранее стало известно, что неподалеку от поселения Сосенское (Новая Москва) голая женщина оставила на морозе трех своих детей, а сама бегала рядом и кричала. По сведениям «Комсомольской правды», многодетная мать приехала из города Чебоксары. Старшему из детей 10 лет, среднему — два года, а младшей — несколько месяцев, указывает издание.





«КП» пишет, что в лес женщина с детьми приехала на машине. В салоне автомобиля она раздела себя и детей, после чего они все вышли на улицу, несмотря на мороз, где она начала вокруг них бегать и кричать. Дети начали плакать и звать на помощь. Очевидцы попытались помочь им, но женщина набросилась на людей с кулаками. Вскоре ее задержали полицейские. Свое поведение она объяснить не смогла.





Врачи обнаружили, что у нее обморожены руки и ноги, ее госпитализировали. Детей также доставили в больницу, у них были обнаружены признаки обморожения. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что одного из несовершеннолетних подключили к аппарату ИВЛ. По сведениям Telegram-каналов, мальчик впал в кому.





Как сообщается на сайте СКР, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».





«По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной в Новой Москве. Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице», — указали в ведомстве.

«Очевидец сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья», — говорится в заявлении пресс-службы СКР.