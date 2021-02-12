Полиция задержала забравшегося на дерево возле суда, где проходит заседание по делу Навального

Возле здания Бабушкинского суда Москвы задержали мужчину, который забрался на дерево с мегафоном и кричал, что он свободный гражданин, у которого есть право выходить куда угодно и когда угодно. Сейчас в суде проходит заседание по делу политика Алексея Навального о клевете.
«Я свободный гражданин России, имею право выходить куда угодно и когда угодно и требовать от власти все, что я хочу!» — прокричал в мегафон мужчина. Он призвал всех, «кто считает нынешнюю власть преступной и воровской», выйти и заявить об этом — «мирно, без оружия, согласно 31-й статье Конституции». В этой статье говорится, что россияне «имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
Мужчина добавил, что не состоит ни в какой партии или движении, у него «вообще нет друзей, потому что он предъявляет слишком высокие требования к дружбе», «он не был в космосе и на войне, старался жить честно». Когда он спустился с дерева, его сразу же задержали несколько полицейских.
12 февраля в Бабушкинском суде проходит заседание по делу Навального о клевете в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ранее ветеран отказался участвовать в процессе. Врачи рекомендовали ему прекратить это делать из-за ухудшения здоровья. Показания ветерана зачитали письменно.
Причиной для возбуждения дела о клевете стали комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.