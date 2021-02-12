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Полиция задержала забравшегося на дерево возле суда, где проходит заседание по делу Навального
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Полиция задержала забравшегося на дерево возле суда, где проходит заседание по делу Навального

Мужчина кричал, что он свободный гражданин и у него есть право выходить куда угодно

Мужчина кричал, что он свободный гражданин и у него есть право выходить куда угодно Фото: © Global Look Press / Дмитрий Голубович
Фото: © Global Look Press / Дмитрий Голубович

Возле здания Бабушкинского суда Москвы задержали мужчину, который забрался на дерево с мегафоном и кричал, что он свободный гражданин, у которого есть право выходить куда угодно и когда угодно. Сейчас в суде проходит заседание по делу политика Алексея Навального о клевете.


«Я свободный гражданин России, имею право выходить куда угодно и когда угодно и требовать от власти все, что я хочу!» — прокричал в мегафон мужчина. Он призвал всех, «кто считает нынешнюю власть преступной и воровской», выйти и заявить об этом — «мирно, без оружия, согласно 31-й статье Конституции». В этой статье говорится, что россияне «имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».


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Мужчина добавил, что не состоит ни в какой партии или движении, у него «вообще нет друзей, потому что он предъявляет слишком высокие требования к дружбе», «он не был в космосе и на войне, старался жить честно». Когда он спустился с дерева, его сразу же задержали несколько полицейских. 


12 февраля в Бабушкинском суде проходит заседание по делу Навального о клевете в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ранее ветеран отказался участвовать в процессе. Врачи рекомендовали ему прекратить это делать из-за ухудшения здоровья. Показания ветерана зачитали письменно.


Причиной для возбуждения дела о клевете стали комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.


«86-летний Артеменко чинил мобильники»: Навальный удивился продвинутости ветерана ВОВ

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Dailystorm - «86-летний Артеменко чинил мобильники»: Навальный удивился продвинутости ветерана ВОВ
#суд #мвд #навальный #задержание
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»