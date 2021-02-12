«86-летний Артеменко чинил мобильники»: Навальный удивился продвинутости ветерана ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко в возрасте 86 лет зарегистрировал фирму по починке мобильных телефонов, заявил политик Алексей Навальный на заседании по делу о клевете в отношении участника ВОВ. Оппозиционер выразил мнение, что пожилой человек не мог сам написать заявление о доверии обвинению, и предположил, что текст набран и подписан кем-то другим. Представляющий ветерана внук Игорь Колесников в свою очередь заявил, что на листе стоит подпись именно Игната Артеменко.
«Свидетель, каким образом объясните, что ваш дедушка был учредителем компании и чинил мобильные? <…> Как ваш дед учредил фирму и чинил мобильные телефоны? Как вышло, что он в 86 лет заинтересовался предпринимательством?» — задал вопрос Колесникову Навальный. Судья сделала политику несколько замечаний.
Внук ветерана ответил, что оппозиционер высказывает «нападки». «У меня вполне дееспособный дедушка», — добавил Колесников. После этого он в ходе разговора заявил, что сам точно не писал заявление в СКР, «а про дедушку — не уверен». По словам Колесникова, Артеменко умеет пользоваться компьютером и приложением Microsoft Word.
«Почему в материалах дела два документа, написаных юрлицом, которые, по вашим словам, дедушка вряд ли мог сам написать? <…> Вы подделывали подпись? <…> А когда учреждали бизнес, вы тоже подделали подпись?» — продолжил задавать вопросы Навальный, повышая тон. Он также предположил, что заявление написано стороной обвинения без участия ветерана.
Колесников попросил у обвинения ознакомиться с заявлением и подтвердил, что на бумаге стоит подпись его деда. На вопрос подсудимого, почему раньше внук говорил, что дедушка не писал заявление, Колесников ответил, что искренне был убежден: дело возбудили по заявлению Совета ветеранов.
Навальный после этого вновь обвинил Колесникова в «торговле дедом». «Здесь мы обсуждаем важнейший мотив — почему этот человек начал торговать дедом. Я вас и всех таких, как вы, которые используют ветерана как куклу, считаю предателями», — заявил он.
Политик и внук ветерана перешли в споре на крик, Колесников заявил, что находится в здании суда только из уважения к своему деду, и назвал оппозиционера «мерзавцем, который сидит в клетке». Судья объявила 15-минутный перерыв, поскольку Навальный «демонстрировал неуважительное отношение к суду и препятствовал рассмотрению дела».
На предыдущем заседании 5 февраля Навальный и Колесников также вступили в перепалку. В ходе спора самому Игнату Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Обвинение заявило, что ухудшение здоровья ветерана вызвано словами Навального. Суд по делу о клевете в итоге по просьбе прокурора было решено перенести на 12 февраля.
Причиной для возбуждения дела о клевете стали комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.