«86-летний Артеменко чинил мобильники»: Навальный удивился продвинутости ветерана ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко в возрасте 86 лет зарегистрировал фирму по починке мобильных телефонов, заявил политик Алексей Навальный на заседании по делу о клевете в отношении участника ВОВ. Оппозиционер выразил мнение, что пожилой человек не мог сам написать заявление о доверии обвинению, и предположил, что текст набран и подписан кем-то другим. Представляющий ветерана внук Игорь Колесников в свою очередь заявил, что на листе стоит подпись именно Игната Артеменко.





«Свидетель, каким образом объясните, что ваш дедушка был учредителем компании и чинил мобильные? <…> Как ваш дед учредил фирму и чинил мобильные телефоны? Как вышло, что он в 86 лет заинтересовался предпринимательством?» — задал вопрос Колесникову Навальный. Судья сделала политику несколько замечаний.





Внук ветерана ответил, что оппозиционер высказывает «нападки». «У меня вполне дееспособный дедушка», — добавил Колесников. После этого он в ходе разговора заявил, что сам точно не писал заявление в СКР, «а про дедушку — не уверен». По словам Колесникова, Артеменко умеет пользоваться компьютером и приложением Microsoft Word.





«Почему в материалах дела два документа, написаных юрлицом, которые, по вашим словам, дедушка вряд ли мог сам написать? <…> Вы подделывали подпись? <…> А когда учреждали бизнес, вы тоже подделали подпись?» — продолжил задавать вопросы Навальный, повышая тон. Он также предположил, что заявление написано стороной обвинения без участия ветерана.