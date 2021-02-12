Кремль указал СМИ на искажение слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Смысл заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС в случае новых санкций был искажен журналистами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва готова развивать отношения с Брюсселем.





Пресс-секретарь президента России отметил, что СМИ «ставший сенсационным заголовок [о словах Лаврова] подают без контекста». По мнению Пескова, «это большая ошибка средств массовой информации, которая именно меняет смысл».





«Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого [разрыва связей с ЕС], мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути [введения санкций с риском для экономики РФ], то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему», — пояснил Песков.





«Вот о чем говорил министр. А смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — добавил пресс-секретарь главы государства.