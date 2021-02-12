Кремль указал СМИ на искажение слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Смысл заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС в случае новых санкций был искажен журналистами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва готова развивать отношения с Брюсселем.
Пресс-секретарь президента России отметил, что СМИ «ставший сенсационным заголовок [о словах Лаврова] подают без контекста». По мнению Пескова, «это большая ошибка средств массовой информации, которая именно меняет смысл».
«Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого [разрыва связей с ЕС], мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути [введения санкций с риском для экономики РФ], то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему», — пояснил Песков.
«Вот о чем говорил министр. А смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — добавил пресс-секретарь главы государства.
12 февраля на YouTube-канале МИД РФ был опубликован фрагмент интервью Лаврова Владимиру Соловьеву. В нем глава российского внешнеполитического ведомства заявил о готовности Москвы к прекращению отношений с ЕС в случае санкций.
«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах...» — говорил министр.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее допустил, что на встрече с министрами иностранных дел стран Европы 22 февраля будут приняты новые ограничения против России.
Боррель с 4 по 6 февраля был в Москве и встречался с Лавровым. Беседы дипломатов состоялись на фоне осложнения отношений России и Евросоюза из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, что привело к массовым протестам в стране. Судебный процесс против политика осудили власти Германии, Франции, Австрии, Чехии и других государств — членов ЕС, а также Великобритании, потребовавшие освободить Навального.
Во время переговоров стало известно, что Москва выслала сотрудников посольств Германии, Швеции и Польши из-за их участия в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Депутаты в ЕС посчитали, что эти действия Москвы унизили Борреля. Подверглись критике сам факт поездки, неудачный выбор времени, недостаточно жесткая позиция по отношению к России и запоздалая реакция на высылку дипломатов.