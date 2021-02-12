Уже выстроен рабочий контакт: в Госдуме приветствовали назначение Кигима главой ПФР

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. Кигим сменил на этом посту Максима Топилина. В Госдуме Daily Storm рассказали, что у депутатов с новым главой ПФР уже выстроен рабочий контакт. Он часто бывал на заседаниях комитета по труду и соцполитике, будучи руководителем Фонда соцстрахования, и всегда оперативно реагировал на публичную критику.





«Мы с Андреем Кигимом встречаемся достаточно часто. Он до сегодняшнего дня возглавлял Фонд социального страхования, практически ежемесячно мы встречаемся. И на комитете он часто бывает», — рассказал Daily Storm председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уточнил, что Кигим и парламентарии ранее обсуждали бюджет Фонда социального страхования, а также законы о соцстраховании.





«Мы постоянно на связи, у нас выстроен рабочий контакт оперативный. Мы знакомы уже давно и нам понятен и стиль работы, и отношения, оценки, позиции», — добавил депутат.





Нилов отметил, что Кигим всегда оперативно реагирует на критику. «Например, мы доводим до него сведения о том, что там-то и там-то такая проблема — он говорит: «Мы оперативно проверим и доведем до вас итоги проверки», — пояснил он.





Нилов также рассказал, что за время работы Максима Топилина министром труда РФ и главой ПФР парламентарии выстроили с ним конструктивные отношения. «У нас есть разные позиции, бывают эмоциональные споры, но — что было свойственно Топилину — мы в комитете никогда не чувствовали какого-то пренебрежительного, надменного отношения, нежелания идти на диалог. Он регулярно посещал комитет, встречался, при первой же необходимости связывался», — отметил глава думского комитета.





И с Кигимом, и с Топилиным у парламентариев были острые дискуссии и споры, но в целом они взаимодействовали конструктивно и был диалог, благодаря которому удавалось решать вопросы, заключил Нилов.





Депутат также сказал: он не исключает, что в будущем, «не завтра и не послезавтра», три фонда — медицинского, пенсионного и социального страхования — могут объединиться. «Учитывая, что звучит периодически критика, а также что происходит процесс оптимизации, цифровизации, — многие процессы позволяют сегодня по-другому выстроить работу в вопросах социального страхования», — пояснил он.