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Уже выстроен рабочий контакт: в Госдуме приветствовали назначение Кигима главой ПФР
Ранее Андрей Кигим руководил Фондом соцстрахования и всегда оперативно реагировал на публичную критику Коллаж: © Daily Storm
Новости

Уже выстроен рабочий контакт: в Госдуме приветствовали назначение Кигима главой ПФР

Ранее Андрей Кигим руководил Фондом соцстрахования и всегда оперативно реагировал на публичную критику

Коллаж: © Daily Storm

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. Кигим сменил на этом посту Максима Топилина. В Госдуме Daily Storm рассказали, что у депутатов с новым главой ПФР уже выстроен рабочий контакт. Он часто бывал на заседаниях комитета по труду и соцполитике, будучи руководителем Фонда соцстрахования, и всегда оперативно реагировал на публичную критику.


«Мы с Андреем Кигимом встречаемся достаточно часто. Он до сегодняшнего дня возглавлял Фонд социального страхования, практически ежемесячно мы встречаемся. И на комитете он часто бывает», — рассказал Daily Storm председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уточнил, что Кигим и парламентарии ранее обсуждали бюджет Фонда социального страхования, а также законы о соцстраховании.


«Мы постоянно на связи, у нас выстроен рабочий контакт оперативный. Мы знакомы уже давно и нам понятен и стиль работы, и отношения, оценки, позиции», — добавил депутат.


Нилов отметил, что Кигим всегда оперативно реагирует на критику. «Например, мы доводим до него сведения о том, что там-то и там-то такая проблема — он говорит: «Мы оперативно проверим и доведем до вас итоги проверки», — пояснил он.


Нилов также рассказал, что за время работы Максима Топилина министром труда РФ и главой ПФР парламентарии выстроили с ним конструктивные отношения. «У нас есть разные позиции, бывают эмоциональные споры, но — что было свойственно Топилину — мы в комитете никогда не чувствовали какого-то пренебрежительного, надменного отношения, нежелания идти на диалог. Он регулярно посещал комитет, встречался, при первой же необходимости связывался», — отметил глава думского комитета.


И с Кигимом, и с Топилиным у парламентариев были острые дискуссии и споры, но в целом они взаимодействовали конструктивно и был диалог, благодаря которому удавалось решать вопросы, заключил Нилов.


Депутат также сказал: он не исключает, что в будущем, «не завтра и не послезавтра», три фонда — медицинского, пенсионного и социального страхования — могут объединиться. «Учитывая, что звучит периодически критика, а также что происходит процесс оптимизации, цифровизации, — многие процессы позволяют сегодня по-другому выстроить работу в вопросах социального страхования», — пояснил он.


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Утром 12 февраля в кабмине сообщили, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России. Максим Топилин освобожден от должности.


Андрею Кигиму 63 года. Последние восемь лет, с марта 2013 года, он руководил Фондом социального страхования. До этого его дважды избирали главой Всероссийского союза страховщиков. Ранее Кигим занимал должности главы Национального союза страховщиков ответственности и Всероссийского союза автостраховщиков. Он начал карьеру в Сбербанке в 1991 году, также работал в «Росгосстрахе».


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#кигим #пенсия #пфр #топилин #госдума
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