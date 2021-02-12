Суд запретил Навальному задавать вопросы

Политику Алексею Навальному после неоднократных замечаний запретили задавать вопросы свидетелям по делу о клевете, рассматриваемом в Бабушкинском суде Москвы. Перед этим оппозиционер пытался поговорить с одним из свидетелей, пенсионером Алексеем Лукиным, который написал на него заявление за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.





«Навальный злоупотребляет своим правом на допрос свидетеля. Вопрос снят. Навальный больше не будет задавать вопросы», — заявила судья Вера Акимова после семи снятых вопросов от политика к Лукину.





Перед этим Навальный пытался узнать у свидетеля, почему тот решил, что «предателем и холуем» оппозиционер назвал именно ветерана ВОВ, а не какого-либо другого героя ролика. Лукин признал, что Навальный не указывал именно на Артеменко. «Но в ролике там было не так много людей. Поскольку вы не разделили, значит, ваши слова относятся ко всем», — добавил пенсионер.

Причиной для возбуждения дела о клевете стали комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана Игорь Колесников посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.