Новости
Новости
St
Суд запретил Навальному задавать вопросы
Новости

Суд запретил Навальному задавать вопросы

Заявления оппозиционера неоднократно отклоняли

Заявления оппозиционера неоднократно отклоняли Фото: © Global Look Press / Николай Титов
Фото: © Global Look Press / Николай Титов

Политику Алексею Навальному после неоднократных замечаний запретили задавать вопросы свидетелям по делу о клевете, рассматриваемом в Бабушкинском суде Москвы. Перед этим оппозиционер пытался поговорить с одним из свидетелей, пенсионером Алексеем Лукиным, который написал на него заявление за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.


«Навальный злоупотребляет своим правом на допрос свидетеля. Вопрос снят. Навальный больше не будет задавать вопросы», — заявила судья Вера Акимова после семи снятых вопросов от политика к Лукину.


Перед этим Навальный пытался узнать у свидетеля, почему тот решил, что «предателем и холуем» оппозиционер назвал именно ветерана ВОВ, а не какого-либо другого героя ролика. Лукин признал, что Навальный не указывал именно на Артеменко. «Но в ролике там было не так много людей. Поскольку вы не разделили, значит, ваши слова относятся ко всем», — добавил пенсионер.

 

Причиной для возбуждения дела о клевете стали комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана Игорь Колесников посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#суд #ветеран артеменко #навальный #клевета
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»