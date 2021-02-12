Лукашенко рассказал про гаишника, который «включил чуйку» и не попался на взятке

Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко предостерег чиновников от получения взяток, напомнив об ответственности за подобные деяния. «Я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники: не будет здесь коррупции, пока я президент. В Беларуси это на год [возможно такое поведение представителей власти], а потом о нас начнет народ вытирать ноги», — предупредил он.





Лукашенко также указал на недопустимость выказывания госслужащими чванства и неуважения к простым людям. «Если мы сегодня с портфелями и имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните: все верующие? Так Он [Бог] же все видит. И всех поставит на место. Сегодня вы великие — чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками», — заявил белорусский лидер.





VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), на котором выступает Лукашенко, собрало почти 2,4 тысячи делегатов со всей страны и 300 гостей в Минске. Девизом мероприятия стали слова: «Единство. Развитие. Независимость». ВНС продлится два дня. На форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.