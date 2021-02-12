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Лукашенко рассказал про гаишника, который «включил чуйку» и не попался на взятке
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Лукашенко рассказал про гаишника, который «включил чуйку» и не попался на взятке

Президент Белоруссии признался, что гордится сотрудниками, отказывающимися брать деньги на дороге

Президент Белоруссии признался, что гордится сотрудниками, отказывающимися брать деньги на дороге Фото: © Global Look Press / Alex Halada
Фото: © Global Look Press / Alex Halada

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как сотрудников Госавтоинспекции проверяют на коррупции. По словам Лукашенко, все правоохранители отвечают отказом на предложение взять деньги, и поэтому глава государства испытывает гордость за ГАИ. Лукашенко также пообещал: пока он будет президентом — о коррупции в Белоруссии можно забыть.


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«Посылаем людей и даем взятки гаишникам. Специально. Последнюю проверку осуществили — ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду прямо напротив Дворца независимости, — рассказал Лукашенко. — Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом говорит: «Не-не-не, идите, не сегодня и не завтра, идите». То есть у него сработала эта чуйка».



Белорусский лидер обратил внимание на то, что таких попыток проверить сотрудников ГАИ были десятки. «Ни один. Это гордость, — отметил глава государства. — Я горжусь, что у нас такие люди».


Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко предостерег чиновников от получения взяток, напомнив об ответственности за подобные деяния. «Я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники: не будет здесь коррупции, пока я президент. В Беларуси это на год [возможно такое поведение представителей власти], а потом о нас начнет народ вытирать ноги», — предупредил он.


Лукашенко также указал на недопустимость выказывания госслужащими чванства и неуважения к простым людям. «Если мы сегодня с портфелями и имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните: все верующие? Так Он [Бог] же все видит. И всех поставит на место. Сегодня вы великие — чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками», — заявил белорусский лидер.


VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), на котором выступает Лукашенко, собрало почти 2,4 тысячи делегатов со всей страны и 300 гостей в Минске. Девизом мероприятия стали слова: «Единство. Развитие. Независимость». ВНС продлится два дня. На форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.


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#белоруссия #взятки #коррупция #лукашенко #госавтоинспекция
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