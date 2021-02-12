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Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей
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Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей

Политик сравнил суд с допросом у фашистов

Политик сравнил суд с допросом у фашистов Фото: © АГН Москва
Фото: © АГН Москва

Политик Алексей Навальный сравнил заседание суда с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Заявление политик сделал после зачитанных в суде воспоминаний участника ВОВ Игната Артеменко, в клевете на которого он обвиняется. После этого суд ушел на 45-минутный перерыв.


«И мне понравился момент с допросом в фашистской комендатуре. Ваша честь, это очень напоминает нынешний процесс. В связи с этим прошу дать мне обращаться к вам не «ваша честь», а «оберштурмбаннфюрер», — заявил Навальный, обращаясь к судье после выступления прокурора. Служитель Фемиды сделала замечание оппозиционеру, который выразил удивление и добавил, что ей «еще бы автомат на стол положить». После этого суд ушел на перерыв в 45 минут.


Перед этим прокурор около получаса зачитывала мемуары Артеменко, попросив приобщить их к делу. Защита Навального и сам политик возражали против этого, заявив, что они не касаются разбираемого обвинения.


После выступления обвинения некоторые СМИ заявили, что прокурор «начала плакать, пока зачитывала воспоминания Артеменко». Корреспондент Daily Storm утверждает, что это не так: по его словам, она едва сдерживала смех.


Сам оппозиционер указал, что ветеран лично выступал в суде 5 февраля по конференц-связи. «Мы видели, что он с большим трудом прочитал четыре строчки текста. Нам пытаются доказать, что Артеменко надиктовал то, что прокурор читала 30 минут. <...> Я даже нашел, откуда это взято. Это из его биографии, написанной ранее.То есть эти бессовестные люди взяли отрывок из его биографии и выдают за протокол», — заявил Навальный.


Ранее суд запретил оппозиционеру задавать вопросы, указав, что он «злоупотребляет своим правом на допрос свидетеля». Перед этим суд снял семь вопросов Навального к свидетелю Алексею Лукину, в которых политик пытался узнать у мужчины, почему тот решил, что «предателем и холуем» оппозиционер назвал именно ветерана ВОВ, а не какого-либо другого героя ролика. 


Причиной для возбуждения дела о клевете стали комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана Игорь Колесников посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.


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«86-летний Артеменко чинил мобильники»: Навальный удивился продвинутости ветерана ВОВ

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#клевета #фашизм #навальный #суд #ветеран артеменко
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