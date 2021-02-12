«Умные люди ищут кнопочные телефоны»: Лукашенко призвал отказаться от iPhone

12 января белорусский лидер в интервью журналистке Наиле Аскер-заде признался, что не пользуется мобильным телефоном, а новости из Сети узнает от своего сына Николая. На вопрос, читает ли он Telegram-каналы, Лукашенко ответил, что даже телефон в руках не носит. «Если мне что-то надо, я у своего малыша прошу: «Ты мне, там что, скажи». Он добавил, что пресс-секретарь каждое утро готовит для него обзоры. «У меня телефона нет вот этого, куда вы тычете обычно», — отметил президент.





«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — говорил Лукашенко на встрече с работниками Шкловского завода в январе 2020 года.





VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), на котором выступает Лукашенко, собрало почти 2,4 тысячи делегатов со всей страны в Минске. Девизом мероприятия стали слова: «Единство. Развитие. Независимость». ВНС продлится два дня. На форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.