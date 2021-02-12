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«Умные люди ищут кнопочные телефоны»: Лукашенко призвал отказаться от iPhone
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«Умные люди ищут кнопочные телефоны»: Лукашенко призвал отказаться от iPhone

Президент Белоруссии считает, что через гаджеты за людьми ведут слежку иностранные разведки

Президент Белоруссии считает, что через гаджеты за людьми ведут слежку иностранные разведки Фото: © Global Look Press / Kremlin Pool
Фото: © Global Look Press / Kremlin Pool

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал владельцев смартфонов и iPhone. По словам главы государства, умные люди уже давно перешли на кнопочные аппараты. Лукашенко выразил мнение, что пользователи современных гаджетов добровольно раскрывают свои данные зарубежным спецслужбам и даже не подозревают об этом.


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«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — заявил Лукашенко.


«Умные люди уже давно ищут эти телефоны кнопочные. А мы...» — добавил глава государства в ходе Всебелорусского народного собрания.


В первый день форума, 11 февраля, Лукашенко обвинил молодежь, что она не интересуется аналитикой в Сети, предпочитая анализу просмотр заголовков. «Ведь сидят в этих айпадах, айфонах, мессенджерах, кто хайпует, кто постится и так далее. А что там? Там же уже статьями никто не мыслит. В этих айпадах — по аплодисментам слышу, что и вы там посиживаете», — обратился Лукашенко к участникам Всебелорусского народного собрания.


По мнению главы государства, «надо знать, что там происходит». «К сожалению, это мой большой недостаток, мне только рассказывают то дома (не буду называть кто), то на работе, — добавил Лукашенко. — Но вы поймите, там нет аналитики, а если есть, наша молодежь в основном не интересуется. Она живет в интернете заголовками. Заголовок прочитал, а под текстом там, может, совсем другое».


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Белорусский лидер заявил, что не будет показывать себя раздетым или пьяным на своем новом сайте 11 февраля 2021
Dailystorm - Надо рюмочку, а не полведра: Лукашенко рассмешил зал, пошутив про коронавирус

12 января белорусский лидер в интервью журналистке Наиле Аскер-заде признался, что не пользуется мобильным телефоном, а новости из Сети узнает от своего сына Николая. На вопрос, читает ли он Telegram-каналы, Лукашенко ответил, что даже телефон в руках не носит. «Если мне что-то надо, я у своего малыша прошу: «Ты мне, там что, скажи». Он добавил, что пресс-секретарь каждое утро готовит для него обзоры. «У меня телефона нет вот этого, куда вы тычете обычно», — отметил президент.


«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — говорил Лукашенко на встрече с работниками Шкловского завода в январе 2020 года.


VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), на котором выступает Лукашенко, собрало почти 2,4 тысячи делегатов со всей страны в Минске. Девизом мероприятия стали слова: «Единство. Развитие. Независимость». ВНС продлится два дня. На форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.


#белоруссия #смартфоны #лукашенко #iphone
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