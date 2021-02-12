Борис Джонсон и Мэйси Уильямс не повелись: Лексус назвал британцев неудобными для пранка

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли американского актера Дэвида Духовны, однако тот под конец разговора заподозрил неладное и прервал его. Лексус в беседе с Daily Storm признался, что Духовны не показался ему интересным собеседником. Также Лексус назвал «жертв» знаменитого пранкер-дуэта — тех, кто оказался самым «крепким орешком» и кого не удалось обвести вокруг пальца.





«Мне он интересным не показался. Обычный актер. Популярный в своем жанре. Еще мне показалось, что он без чувства юмора. Он же потом пожаловался Грете Тунберг!» — посетовал пранкер Лексус после общения с Дэвидом Духовны.





«Все когда-нибудь смотрели «Секретные материалы», и мы сейчас, наверное, исполнили свою давнюю мечту пообщаться с одним из главных персонажей этого сериала, — продолжил пранкер. — Это старый звонок. Мы просто решили поразгребать наши архивы и выложить сейчас. Это было, наверное, полгода назад. <...> Самое ценное, что товарный знак Греты Тунберг был зарегистрирован после нашего звонка».





12 февраля стало известно, что Лексус и Вован разыграли Дэвида Духовны. С голливудским артистом они поговорили о пришельцах, НЛО и чипизации персонажа сериала «Секретные материалы» Фокса Малдера, которого и сыграл Духовны. Российские пранкеры представились родителями шведской экоактивистки Греты Тунберг.