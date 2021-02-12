В Киеве возле детсада мужчина погиб при взрыве гранаты

Возле детского сада на Чоколовском бульваре в Киеве произошел взрыв гранаты. В результате инцидента погиб мужчина. Рядом с ним, как сообщает полиция, в этот момент никого не было. На месте работают экстренные службы и взрывотехники.
«Около 15:00 (16:00 мск) в полицию Киева пришло сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственные группы Главного и Соломенского отделений милиции, бригады патрульной полиции, техники по взрывчатым веществам, кинологи со служебными собаками и врачи», — сообщили в полиции.
Как сообщает интернет-издание «Вартові еспресо», незадолго до инцидента мужчина пытался обратиться к прохожей. Когда женщина отошла, прогремел взрыв. Мужчина 1971 года рождения скончался на месте.
7 ноября 2019 года стало известно, что в Святошинском районе Киева вечером 6 ноября мотоциклист бросил взрывчатку на крышу машины, в которой находился директор фармацевтической компании Игорь Сало. В результате взрыва погиб водитель автомобиля, еще два человека, включая бизнесмена, получили ранения.