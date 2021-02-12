Зверев: Все говорят, что за мной кто-то стоит, но я просто защищаю Родину

Шоумен, стилист Сергей Зверев, ранее объявивший о планах баллотироваться в Госдуму, рассказал Daily Storm, что идет в политику из-за любви к своей Родине. Зверев вспомнил время, проведенное им в Бурятии, когда культурная жизнь в регионе была насыщенной. По мнению шоумена, в провинции следует открывать творческие центры, чтобы молодежь не уезжала.





«У всех вопрос: кто за мной стоит, кто — непонятно. Говорят, кто-то крутой за мной стоит, кто-то меня обучает, кто-то натаскивает, видно, он не сам. И как-то я борзо, круто иду. Но все забывают, что есть такое понятие — любить и защищать свою Родину», — заявил Зверев в беседе с Daily Storm.





Но, в настоящий момент, как считает шоумен, «об этом никто не помнит и это потеряно». «Сейчас молодые оканчивают школу и хотят улететь отсюда. Так мы и теряем молодежь! Считаю, надо талантливых и умных людей стараться здесь оставить. Хотелось бы, чтобы наша молодежь и богатство осталось с нами. Там, где нет молодежи, — все умирает», — уверен стилист.





Рассуждая о состоянии культуры и ее перспективах, Зверев привел в пример Бурятию, где ранее «все клубы работали». «Я много провел времени в Бурятии. Когда я там жил, все клубы работали, все кружки, к нам приезжали со всех регионов, был обмен артистами, — вспоминает шоумен. — Молодежь тогда не уезжала. Надо сохранять эти сельские клубы, открывать центры творческие. Это важно».