Зверев: Все говорят, что за мной кто-то стоит, но я просто защищаю Родину

Шоумен, стилист Сергей Зверев, ранее объявивший о планах баллотироваться в Госдуму, рассказал Daily Storm, что идет в политику из-за любви к своей Родине. Зверев вспомнил время, проведенное им в Бурятии, когда культурная жизнь в регионе была насыщенной. По мнению шоумена, в провинции следует открывать творческие центры, чтобы молодежь не уезжала.
«У всех вопрос: кто за мной стоит, кто — непонятно. Говорят, кто-то крутой за мной стоит, кто-то меня обучает, кто-то натаскивает, видно, он не сам. И как-то я борзо, круто иду. Но все забывают, что есть такое понятие — любить и защищать свою Родину», — заявил Зверев в беседе с Daily Storm.
Но, в настоящий момент, как считает шоумен, «об этом никто не помнит и это потеряно». «Сейчас молодые оканчивают школу и хотят улететь отсюда. Так мы и теряем молодежь! Считаю, надо талантливых и умных людей стараться здесь оставить. Хотелось бы, чтобы наша молодежь и богатство осталось с нами. Там, где нет молодежи, — все умирает», — уверен стилист.
Рассуждая о состоянии культуры и ее перспективах, Зверев привел в пример Бурятию, где ранее «все клубы работали». «Я много провел времени в Бурятии. Когда я там жил, все клубы работали, все кружки, к нам приезжали со всех регионов, был обмен артистами, — вспоминает шоумен. — Молодежь тогда не уезжала. Надо сохранять эти сельские клубы, открывать центры творческие. Это важно».
12 февраля Сергей Зверев в гигантской шляпе прибыл в столичный кинотеатр «Октябрь», где проходила встреча членов «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» Захара Прилепина с представителями современной российской культуры. Шоумен поздравил всех с Новым годом по восточному календарю.
Ранее Зверев получил предложения сразу от пяти партий, одна из которых парламентская. Об этом Daily Storm сообщила пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева. Однако стилист допускает, что может пойти на выборы от Бурятии и как самовыдвиженец. Сам Зверев объяснил решение баллотироваться тем, что его поддерживают «любимые, дорогие буряты». Он рассказал, что в Бурятии посетил много мест, общался с простыми людьми, митрополитом, побывал в детском театре, цирке и многих других местах.
Сергей Зверев родился в Иркутской области. Его родители — уроженцы Бурятии. Он активно выступает по поводу проблем экологии в республике, в первую очередь связанных с озером Байкал, а также поддерживает продвижение туризма в регионе. Интернет-издание Glagol38 сообщало, что Зверев, скорее всего, может пойти по одномандатному округу, куда входит Тункинский район.