Власти Петербурга анонсировали флешмоб с «пульсирующим сердцем» 14 февраля

Комитет молодежной политики Санкт-Петербурга анонсировал флешмоб, который пройдет 14 февраля в Петропавловской крепости. В акции примут участие 50 человек, которые изобразят «пульсирующее сердце» в знак любви к городу и празднику, «наполненному романтикой».





«50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу», — сообщили в комитете.





«Это очень мило, что есть молодые люди, которые в преддверии праздника любви думают не только о близких и друзьях, но и о городе, наполненном романтикой и невероятной атмосферой. Уверены, если бы не ограничения, принять участие во флешмобе смогло бы еще больше желающих», — уточнили в пресс-службе организации.





Начало флешмоба запланировано на 20:00.





14 февраля глава региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков в эфире «МБХ Медиа» заявил, что штаб Навального меняет тактику проведения протестных акций. Чуть позже в своем Telegram-канале он подробно описал суть новой акции: «Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля ровно в 20:00 сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор, включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх и несколько минут так постойте. Акция закончится в 20:15. Никакого ОМОНа, никакого страха».