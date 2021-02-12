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Власти Петербурга анонсировали флешмоб с «пульсирующим сердцем» 14 февраля
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Власти Петербурга анонсировали флешмоб с «пульсирующим сердцем» 14 февраля

В комитете молодежной политики посетовали, что из-за ограничений в акции не могут принять участие более 50 человек

Комитет молодежной политики Санкт-Петербурга анонсировал флешмоб, который пройдет 14 февраля в Петропавловской крепости. В акции примут участие 50 человек, которые изобразят «пульсирующее сердце» в знак любви к городу и празднику, «наполненному романтикой».


«50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу», сообщили в комитете.


«Это очень мило, что есть молодые люди, которые в преддверии праздника любви думают не только о близких и друзьях, но и о городе, наполненном романтикой и невероятной атмосферой. Уверены, если бы не ограничения, принять участие во флешмобе смогло бы еще больше желающих», — уточнили в пресс-службе организации.


Начало флешмоба запланировано на 20:00.


14 февраля глава региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков в эфире «МБХ Медиа» заявил, что штаб Навального меняет тактику проведения протестных акций. Чуть позже в своем Telegram-канале он подробно описал суть новой акции: «Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля ровно в 20:00 сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор, включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх и несколько минут так постойте. Акция закончится в 20:15. Никакого ОМОНа, никакого страха».


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СМИ: Боевики готовят теракты на уличных протестах в России

Экстремисты занимаются обучением бойцов, которые родились в РФ или соседних странах 11 февраля 2021
Dailystorm - СМИ: Боевики готовят теракты на уличных протестах в России

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что террористы из экстремистской группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* готовят боевиков для осуществления терактов в России во время уличных акций. Агентства указали, что для этих целей выбирают наиболее подготовленных бойцов, которые родились в РФ или соседних странах.


﻿*«Хайят Тахрир аш Шам» — террористическая группировка, запрещена в России.


#санкт-петербург #политика #флешмоб #молодежь
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