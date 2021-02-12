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Жалобу адвокатов Навального на замену условного срока на реальный рассмотрят 20 февраля
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Жалобу адвокатов Навального на замену условного срока на реальный рассмотрят 20 февраля

По делу «Ив Роше» решение суда было оглашено 2 февраля, политика отправили в колонию на два года и восемь месяцев

Адвокаты политика Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев заявили, что апелляция по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пройдет 20 февраля. Мосгорсуд рассмотрит обращение адвокатов и проверит законность ранее вынесенного решения.


Навального отправили в колонию на два года и восемь месяцев по решению суда 2 февраля. Симоновский суд признал, что политик нарушал правила регистрации в инспекции ФСИН при условном уголовном деле по делу «Ив Роше». Навального приговорили к 3,5 года еще в конце 2014 года. Его родной брат Олег по этому же делу получил реальный срок и вышел на свободу только летом 2018 года.


Алексей Навальный с конца августа 2020 года и до 17 января 2021 года находился в Германии. Однако этот факт не освобождал его от необходимости проходить регистрацию по условному уголовному сроку. В результате ФСИН 28 декабря 2020 года обвинила Навального в нарушении правил регистрации. И политика предупредили, что он будет взят под стражу, когда вернется в Россию.


20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва, и он впал в кому. Его госпитализировали в Омске. Спустя два дня его доставили в берлинскую клинику Charite, а еще через месяц — выписали. Власти Германии утверждают, что в организме оппозиционера специалисты обнаружили следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», и обвиняют Москву в причастности к отравлению. Та отрицает эти обвинения.


13 января Алексей Навальный объявил о своем возвращении в РФ. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево, а на следующий день арестовали.


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Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей

Политик сравнил суд с допросом у фашистов 12 февраля 2021
Dailystorm - Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей
#ив роше #суд #навальный
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