В Ростовской области школьник погиб на уроке физкультуры

В Ростовской области 12-летний школьник погиб во время урока физкультуры. СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре Ростовской области в беседе с Daily Storm сообщили, что проводят проверку и взяли под контроль расследование дела, возбужденного СКР.





«Прокуратурой [Ростовской области] организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях, а также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом», — сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.





По версии следствия, 11 февраля в одной из школ Верхнедонского района 12-летний мальчик на уроке физкультуры зацепился за волейбольную сетку, после чего упал и ударился головой об пол. Ему стало плохо, вечером он был госпитализирован и скончался в больнице, несмотря на помощь врачей.





Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).



