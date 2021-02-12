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В Ростовской области школьник погиб на уроке физкультуры
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В Ростовской области школьник погиб на уроке физкультуры

СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

В Ростовской области 12-летний школьник погиб во время урока физкультуры. СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре Ростовской области в беседе с Daily Storm сообщили, что проводят проверку и взяли под контроль расследование дела, возбужденного СКР.


«Прокуратурой [Ростовской области] организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях, а также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом», — сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.


По версии следствия, 11 февраля в одной из школ Верхнедонского района 12-летний мальчик на уроке физкультуры зацепился за волейбольную сетку, после чего упал и ударился головой об пол. Ему стало плохо, вечером он был госпитализирован и скончался в больнице, несмотря на помощь врачей.


Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).


11 января стало известно, что в курской школе №53 во время урока скончалась учительница информатики Елена Кобелева. Несмотря на усилия прибывших врачей, женщину спасти не удалось. Курская администрация и городской комитет образования выразили соболезнования родным и близким педагога.


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#смерть #ростовская область #скр #школа
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