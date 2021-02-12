В Ростовской области школьник погиб на уроке физкультуры

В Ростовской области 12-летний школьник погиб во время урока физкультуры. СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре Ростовской области в беседе с Daily Storm сообщили, что проводят проверку и взяли под контроль расследование дела, возбужденного СКР.
«Прокуратурой [Ростовской области] организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях, а также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом», — сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.
По версии следствия, 11 февраля в одной из школ Верхнедонского района 12-летний мальчик на уроке физкультуры зацепился за волейбольную сетку, после чего упал и ударился головой об пол. Ему стало плохо, вечером он был госпитализирован и скончался в больнице, несмотря на помощь врачей.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
11 января стало известно, что в курской школе №53 во время урока скончалась учительница информатики Елена Кобелева. Несмотря на усилия прибывших врачей, женщину спасти не удалось. Курская администрация и городской комитет образования выразили соболезнования родным и близким педагога.