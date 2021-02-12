«Роскосмос» подпишет меморандум с Китаем о строительстве базы на Луне

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил госкорпорации «Роскосмос» подписать с Китаем меморандум о сотрудничестве в создании научной базы на Луне. В документе отмечается, что соглашение поддержали МИД РФ, Минюст и другие ведомства.





«Поручить госкорпорации космической деятельности «Роскосмос» подписать от имени правительства РФ указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в тексте, опубликованном на портале правовой информации.





В декабре 2018 года стало известно, что «Роскосмос» планирует построить на Луне российскую научную базу. В проекте госкорпорации тогда отмечалось, что проект будет реализован между 2036-м и 2040 годом.





Сначала на спутник Земли хотели доставить крупнотоннажные грузы, а потом — начать научно-исследовательскую работу. Предполагалось, что базу оснастят модулями с системами жизнеобеспечения, а также радиационной защитой для безопасности космонавтов.





В июле 2019 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует построить научную базу на Луне вместе с Китаем. По его словам, «Роскосмос» хочет связать запуск миссии «Луна-26» в 2023 году с китайским лунным проектом.