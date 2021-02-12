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«Роскосмос» подпишет меморандум с Китаем о строительстве базы на Луне
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«Роскосмос» подпишет меморандум с Китаем о строительстве базы на Луне

Разрешение дал премьер-министр Михаил Мишустин, его поддержали МИД и Минюст РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил госкорпорации «Роскосмос» подписать с Китаем меморандум о сотрудничестве в создании научной базы на Луне. В документе отмечается, что соглашение поддержали МИД РФ, Минюст и другие ведомства.


«Поручить госкорпорации космической деятельности «Роскосмос» подписать от имени правительства РФ указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», говорится в тексте, опубликованном на портале правовой информации.


В декабре 2018 года стало известно, что «Роскосмос» планирует построить на Луне российскую научную базу. В проекте госкорпорации тогда отмечалось, что проект будет реализован между 2036-м и 2040 годом.


Сначала на спутник Земли хотели доставить крупнотоннажные грузы, а потом — начать научно-исследовательскую работу. Предполагалось, что базу оснастят модулями с системами жизнеобеспечения, а также радиационной защитой для безопасности космонавтов.


В июле 2019 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует построить научную базу на Луне вместе с Китаем. По его словам, «Роскосмос» хочет связать запуск миссии «Луна-26» в 2023 году с китайским лунным проектом.


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СМИ: Россию исключили из международной группы по лунной программе

Решение принято после заявлений о неготовности российской стороны участвовать в проекте создания окололунной станции Gateway 25 января 2021
Dailystorm - СМИ: Россию исключили из международной группы по лунной программе

В сентябре 2019 года «Газета» указала, что Россия подписала с Китаем сразу два соглашения о сотрудничестве в области исследований Луны. В публикации указывалось, что Пекин может заставить госкорпорацию придерживаться сроков, а не откладывать запуск объявленных ранее проектов.


Первое соглашение представляло собой создание центра данных, при этом один из узлов будет размещен в России, а другой — в Китае. Также обе стороны решили приглашать по мере развития сотрудничества к участию в проекте институты национальных академий наук.


Второе соглашение касалось сотрудничества в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7». Москва и Пекин тогда решили провести испытания по ретрансляции данных между российским и китайским аппаратами, а также рассмотреть возможности проведения совместных космических экспериментов.


#луна #наука #китай #роскосмос
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