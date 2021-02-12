«Сравните эти улыбки»: Михалков провел прямую параллель между Навальным и Ельциным

Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» провел параллель между экс-президентом России Борисом Ельциным и политиком Алексеем Навальным. Он также сравнил выход сторонников оппозиционера на несанкционированные митинги с революцией 1917 года, которая привела к Гражданской войне. Режиссер заявил, что если власть должна защитить себя от хаоса с помощью силы, то это оправданно.





«Если Ельцин развалил Советский Союз в Беловежской пуще, то те, кто сегодня толкает ребят на дубинки, на противодействие правоохранительным органам, находятся далеко. Не стоят в первых рядах тех, кого они агитируют. Но задача та же. Но если тогда была задача развалить СССР, то сегодня задача развалить Россию», — заявил режиссер.





«Посмотрите, какой символ развала [СССР] с этой улыбкой», — продолжил Михалков, демонстрируя фотографию Ельцина.





«И точно такая же улыбка — у символа развала России. Видите, как похожи эти улыбки», — добавил он, а в кадре рядом с изображением бывшего российского президента появилось фото Навального.





По мнению режиссера, сторонники оппозиционера «сами не знают, чего хотят». Михалков также заявил, что при Ельцине уровень всех показателей жизни (уровень пенсий, зарплат, состояние армии и так далее) в России снижались, а при президенте Владимире Путине — наоборот, начали расти.





«Рабочие, которые вышли в 1917 году для того, чтобы свергнуть царский режим… К чему это привело? К одной из самых страшных войн — Гражданской... Только государство может защитить человека от хаоса и анархии и гражданской войны. И если для этого должна быть применена сила, то это оправданно. Потому что бессилие государства всегда приводило к морю крови», — отметил Михалков.