Ветеран Артеменко vs Навальный: второй день слушаний

В Бабушкинском суде Москвы прошло новое заседание по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Процесс был превращен основателем ФБК** в политическое шоу. Оппозиционер назвал заседание фашистским допросом, судью — эсэсовцем, а внука ветерана — торговцем дедушкой. Сторона обвинения не смогла вернуть заседанию конструктивный характер. Речь прокурора была больше похожа на курс лекции по истории — она, например, полчаса зачитывала воспоминания ветерана о войне, не пытаясь даже колко ответить Навальному. В конце процесса суд заявил, что новое заседание состоится 16 февраля.
Заседание началось с объявления, что сам 94-летний Артеменко, который проходит по делу потерпевшим, не будет участвовать в сегодняшнем процессе даже по видеосвязи, как в прошлый раз, из-за плохого самочувствия. При этом, как заявила прокурор, он выразил доверие обвинителю. Адвокаты Навального (Ольга Михайлова и Вадим Кобзев) стали ходатайствовать об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по их мнению, поддерживает сторону обвинения, хотя должна оставаться беспристрастной. Им отказали.
Само заседание суда, как и 2 февраля, превратилось в настоящий балаган, который устроили обе стороны. Например, Навальный сравнил заседание суда с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Также он постоянно пререкался с судьей, обзывал ее и угрожал вывести из зала. Судья, в свою очередь, постоянно прерывала политика и тоже постоянно угрожала выпроводить из зала.
Навальный, как и 2 февраля, устроил перепалку с внуком Артеменко Игорем Колесниковым. Оппозиционер заявил, что ему кажется странным, что Артеменко в возрасте 86 лет сам зарегистрировал фирму по починке мобильных телефонов и смог самостоятельно написать заявление о доверии обвинению. По его мнению, текст был набран и подписан кем-то другим.
Колесников заявил, что на листе стоит подпись именно его деда. После очередной перепалки Колесников заявил, что находится в здании суда только из уважения к своему деду, и назвал оппозиционера «мерзавцем, который сидит в клетке».
Во время процесса прокурор около получаса зачитывала мемуары Артеменко, попросив приобщить их к делу. Защита Навального и сам политик возражали против этого, заявив, что они не касаются разбираемого обвинения. Помимо этого, на почти все слова Навального прокурор заявляла, что это лишь его «оценочные суждения». Навального, уставшего, судя по всему, от одиночества в СИЗО (или от брезгливости), смутило то, как прокурор облизывает свои пальцы, когда она переворачивала страницы материалов по его делу. Он попросил ее так не делать, но его просьба не была услышана.
Также в суде выступили эксперты со стороны обвинения (Альбина Глотова, представитель СКР) и защиты (профессор института русского языка РАН Анатолий Баранов). Глотова заявила, что в высказывании Навального содержится негативная оценка, которая относится ко всем, кто принимал участие в ролике. Баранов, в свою очередь, сообщил, что слова, которыми Навальный назвал участников ролика RT, оценочные, их нельзя считать клеветой.
Кроме того, политик и его защита попросили провести почерковедческую экспертизу, потому что у них появились сомнения, что ветеран Артеменко сам подписался под всеми документами из материалов дела. Прокуратура выступила против этого ходатайства. Суд поддержал сторону обвинения и отказал в этом ходатайстве.
Тем временем на улице в это время мужчина средних лет залез на дерево и около 20 минут выкрикивал лозунги. Он кричал, что никогда не был в космосе или на войне, ничего не изобрел, но старался жить честно. Также он вспомнил про телеведущего Владимира Соловьева. После чего он спустился, и полицейские увели его в автозак.
Кроме того, спецкор Daily Storm Алексей Ларкин сообщал, что у суда выступал человек, который утверждает: Артеменко — нарушитель присяги, поскольку присягал он Советскому Союзу. При себе мужчина держал бумагу с вырезкой из присяги советского солдата. Апологет советского строя также назвал сам суд незаконным, сославшись на разницу в назначении судей в СССР и Российской Федерации.
Причиной для возбуждения дела о клевете стали комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.
***Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан Минюстом России иноагентом.