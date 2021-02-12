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Михалков обвинил в двуличии поддержавших митинги Бортич и Деревянко
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Михалков обвинил в двуличии поддержавших митинги Бортич и Деревянко

Режиссер заявил, что актеры призывают других выйти на улицу, а сами неплохо зарабатывают за счет власти, которую критикуют

Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» раскритиковал поддержавших несанкционированные митинги в России актера Павла Деревянко и его коллегу Александру Бортич. По его словам, оба артиста неплохо зарабатывают в России, поэтому он не понимает, почему те выступили на стороне оппозиции.


Представительница Бортич Вета Гераськина в беседе с Daily Storm отметила, что они равнодушны к словам режиссера: «Нам неинтересно, что он говорит. Мы это не комментируем».


Михалков в своем ролике заявил, что «роскошная, красивая, очаровательная» Александра Бортич зарабатывает в России по 200 тысяч рублей за одну рабочую смену.


«Уроженка Белоруссии. Не понимаю, почему она не успела порепетировать у себя на митингах дома... Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей идти на баррикады, в том числе и детей? Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла и полюбила?» — обратился к актрисе режиссер.


«Неужели ты не понимаешь, что если подымется то, к чему ты призываешь, то сметут и тебя тоже», — сообщил он.


Также критике Михалкова подвергся и Павел Деревянко, который поддержал митинги, заявив, что «утратил страх». Режиссер заявил, что актер зарабатывает по 300 тысяч рублей за смену, поэтому очень странно, когда он выступает не в поддержку властей.


«Прекрасный артист... У меня снимался. Популярный, талантливый, лихой, роскошный, который «переборол страх». Какой страх, Паша?» — сообщил кинодеятель.


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СКР, МВД и Генпрокуратура напомнили об ответственности перед несогласованными акциями 14 февраля

Правоохранители обратили внимание, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за коронавируса 11 февраля 2021
Dailystorm - СКР, МВД и Генпрокуратура напомнили об ответственности перед несогласованными акциями 14 февраля

14 февраля Волков в эфире «МБХ Медиа» заявил, что штаб Навального меняет тактику проведения протестных акций. Чуть позже в своем Telegram-канале он подробно описал суть новой акции: «Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля ровно в 20:00 сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор, включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх и несколько минут так постойте. Акция закончится в 20:15. Никакого ОМОНа, никакого страха».


В конце января и начале февраля в разных городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. После митингов полиция завела ряд уголовных дел. По информации «ОВД-Инфо», в связи с протестами задержали более 10 тысяч человек.


#белоруссия #михалков #протесты #деревянко #бортич #навальный
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