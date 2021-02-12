Михалков обвинил в двуличии поддержавших митинги Бортич и Деревянко

Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» раскритиковал поддержавших несанкционированные митинги в России актера Павла Деревянко и его коллегу Александру Бортич. По его словам, оба артиста неплохо зарабатывают в России, поэтому он не понимает, почему те выступили на стороне оппозиции.





Представительница Бортич Вета Гераськина в беседе с Daily Storm отметила, что они равнодушны к словам режиссера: «Нам неинтересно, что он говорит. Мы это не комментируем».





Михалков в своем ролике заявил, что «роскошная, красивая, очаровательная» Александра Бортич зарабатывает в России по 200 тысяч рублей за одну рабочую смену.





«Уроженка Белоруссии. Не понимаю, почему она не успела порепетировать у себя на митингах дома... Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей идти на баррикады, в том числе и детей? Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла и полюбила?» — обратился к актрисе режиссер.





«Неужели ты не понимаешь, что если подымется то, к чему ты призываешь, то сметут и тебя тоже», — сообщил он.





Также критике Михалкова подвергся и Павел Деревянко, который поддержал митинги, заявив, что «утратил страх». Режиссер заявил, что актер зарабатывает по 300 тысяч рублей за смену, поэтому очень странно, когда он выступает не в поддержку властей.





«Прекрасный артист... У меня снимался. Популярный, талантливый, лихой, роскошный, который «переборол страх». Какой страх, Паша?» — сообщил кинодеятель.