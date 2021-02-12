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Бывший глава ЕЦБ Марио Драги возглавил правительство Италии
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Бывший глава ЕЦБ Марио Драги возглавил правительство Италии

Политик также представил президенту новый состав кабмина, членов которого приведут к присяге 13 февраля

Бывший руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, во время которой согласился возглавить правительство. Также новый премьер-министр представил будущий состав кабмина. Приведение новых членов правительства к присяге состоится 13 февраля.


«Президент Серджо Маттарелла сегодня вечером принял профессора Марио Драги, который <…> согласился сформировать состав правительства и представил президенту предложения, касающиеся назначения министров», — сообщила пресс-служба президента Италии.


В начале февраля Маттарелла встретился с Драги и попросил того сформировать новый состав правительства.


Марио Драги является по образованию экономистом. В 2011-2019 годах занимал пост председателя ЕЦБ. В 2005-2011 годах возглавлял Банк Италии.


Политик пользуется популярностью среди населения, отмечает издание «Эксперт». Его считают одним из тех, кто не дал Италии погрузиться в финансовый кризис в 90-е годы.


Прежний премьер-министр Джузеппе Конте подал в отставку, когда правящую коалицию покинула партия «Живая Италия», из-за чего Конте лишился поддержки большинства в парламенте. Бывшего премьера критиковали за недостаточную эффективность правительства в период пандемии и финансовые проблемы страны.


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Италию превращают в страну с полной диктатурой

Местные жители выходят на улицы с протестами в ответ на действия правительства, которым руководит премьер-министр Джузеппе Конте 18 мая 2020
Dailystorm - Италию превращают в страну с полной диктатурой

Однако Маттарелла не спешил прощаться с Конте, дав ему шанс сформировать новый состав правительства, который поддержат в парламенте. Но переговоры так ни к чему и не привели.


Одной из главных проблем Италии являются выделенные со стороны Евросоюза 200 миллиардов евро. К апрелю власти республики должны представить Еврокомиссии согласованный план, как будут израсходованы эти средства.


#италия #политика #правительство #драги
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