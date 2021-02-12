Бывший глава ЕЦБ Марио Драги возглавил правительство Италии

Бывший руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, во время которой согласился возглавить правительство. Также новый премьер-министр представил будущий состав кабмина. Приведение новых членов правительства к присяге состоится 13 февраля.





«Президент Серджо Маттарелла сегодня вечером принял профессора Марио Драги, который <…> согласился сформировать состав правительства и представил президенту предложения, касающиеся назначения министров», — сообщила пресс-служба президента Италии.





В начале февраля Маттарелла встретился с Драги и попросил того сформировать новый состав правительства.





Марио Драги является по образованию экономистом. В 2011-2019 годах занимал пост председателя ЕЦБ. В 2005-2011 годах возглавлял Банк Италии.





Политик пользуется популярностью среди населения, отмечает издание «Эксперт». Его считают одним из тех, кто не дал Италии погрузиться в финансовый кризис в 90-е годы.





Прежний премьер-министр Джузеппе Конте подал в отставку, когда правящую коалицию покинула партия «Живая Италия», из-за чего Конте лишился поддержки большинства в парламенте. Бывшего премьера критиковали за недостаточную эффективность правительства в период пандемии и финансовые проблемы страны.