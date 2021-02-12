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Россия расширила санкции против Украины
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Россия расширила санкции против Украины

Действия Москвы стали ответом на одобренные Киевом в январе новые ограничения

Правительство России расширило санкции против Украины. Черный список, ранее состоявший из 68 компаний, теперь состоит из 84 наименований юрлиц. Действия Москвы стали ответом на введенные ранее ограничения со стороны Киева, утвержденные президентом Украины Владимиром Зеленским.


Документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации. Большая часть компаний, которые попали в санкционный список, связана с водным транспортом или изготовлением металлических изделий.


В их число вошли пять предприятий из Одессы («Донмар», «Краншип», а также «Трансшип» и две ее «дочки» — «Трансшип Балк» и «Трансшип-Сервис»), два с территории Днепра («Солар стальконструкция», «Максима Металл Сервис») и Полтавы («Полтавский автоагрегатный завод»).


Еще одно юрлицо, вошедшее в черный список, оказалось зарегистрировано на Панаме — Kirgan Holding S.A. (связано с «Краншип»). Оно занимается строительством кораблей и плавучих конструкций.


В конце января Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против юрлиц и физлиц из России. Контроль за выполнением решения СНБО Украины должен осуществлять секретарь ведомства.


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Россия расширила черный список граждан Великобритании

В МИД РФ отметили, что въезд в страну запрещен тем, кто причастен к «нагнетанию антироссийской санкционной активности» 30 декабря 2020
Dailystorm - Россия расширила черный список граждан Великобритании

Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц из Украины в ноябре 2018 года. В список тогда вошли такие высокопоставленные лица, как Арсен Аваков, на тот момент глава МВД, бывший министр обороны Степан Полторак, экс-глава СБУ Василий Грицак. Ограничения ввели в ответ на санкции 2014 года, которые разработали Украина, США, Евросоюз и ряд других государств из-за вхождения в состав России Крыма в 2014 году.

 

В декабре 2020-го Россия расширила персональные санкции против физических лиц Украины. Под них попал и бывший президент страны Петр Порошенко. Всего в список вошли 849 физлиц, в том числе лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко и жена экс-генпрокурора Украины Ирина Луценко.


#крым #украина #мишустин #санкции
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