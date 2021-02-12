Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило санкции против Украины. Черный список, ранее состоявший из 68 компаний, теперь состоит из 84 наименований юрлиц. Действия Москвы стали ответом на введенные ранее ограничения со стороны Киева, утвержденные президентом Украины Владимиром Зеленским.





Документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации. Большая часть компаний, которые попали в санкционный список, связана с водным транспортом или изготовлением металлических изделий.





В их число вошли пять предприятий из Одессы («Донмар», «Краншип», а также «Трансшип» и две ее «дочки» — «Трансшип Балк» и «Трансшип-Сервис»), два с территории Днепра («Солар стальконструкция», «Максима Металл Сервис») и Полтавы («Полтавский автоагрегатный завод»).





Еще одно юрлицо, вошедшее в черный список, оказалось зарегистрировано на Панаме — Kirgan Holding S.A. (связано с «Краншип»). Оно занимается строительством кораблей и плавучих конструкций.





В конце января Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против юрлиц и физлиц из России. Контроль за выполнением решения СНБО Украины должен осуществлять секретарь ведомства.