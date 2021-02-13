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Путин наградил певца ЮрКисса медалью за вклад в развитие культуры России
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Путин наградил певца ЮрКисса медалью за вклад в развитие культуры России

Исполнитель является сыном бизнесмена Владимира Киселева, совладельца «Русской медиагруппы»

Президент РФ Владимир Путин наградил 23-летнего певца Юркисса (Юрий Киселев) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Исполнитель получил ее, как отмечается в документе, «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».


«[Наградить] Киселева Юрия Владимировича — сольного исполнителя, члена совета директоров ЗАО «Русская медиагруппа» и гендиректора компании «Брайт Стар», сообщается на сайте Кремля.


Однако сам Киселев заявил изданию «Подъем», что не комментирует свое награждение.


«Я никогда не даю комментариев по телефону. Очень настороженно отношусь к такого рода звонкам, потому что много мошенников. У меня четкая позиция в этом плане. Я никогда не даю комментариев по телефону СМИ, прошу прощения», — заявил он.


Его отцом является экс-барабанщик группы «Земляне», бизнесмен и продюсер Владимир Киселев. В 2010 году благотворительный фонд «Федерация», принадлежащий Киселеву, организовал вечер, на котором Путин спел песню «Blueberry Hill». «Брайт Стар», в свою очередь, занимается организацией концертов.


В 2016 году ​ВТБ выдал компании «Бизнес-Гарант» (связан с Киселевым), кредит на три миллиарда рублей на покупку медиахолдинга «Русская медиагруппа». В состав холдинга входят радиостанции «Русское радио», «Хит FM» и радио Maximum.


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#музыка #награды #путин #бизнес
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