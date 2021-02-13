Снегопад в Москве побил суточный рекорд за почти 50 лет

Помимо Москвы в ближайшие дни синоптики ожидают ухудшение погодных условий и в других регионах России. Так, в Приволжском федеральном округе в ночь на 14 февраля пойдет мокрый снег с дождем, который приведет к образованию на дорогах сильного гололеда. В Северо-Западном округе наступит аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы.





Сложная и опасная ситуация сохранится в Южном федеральном округе. Как ранее отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Краснодарском крае и Крыму ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 25 метров в секунду. В этих регионах будут дождь, снег, гололед. В Ростовской области и на Черноморском побережье в Гидрометцентре прогнозируют аналогичную погоду.