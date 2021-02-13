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Снегопад в Москве побил суточный рекорд за почти 50 лет
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Снегопад в Москве побил суточный рекорд за почти 50 лет

За последние 24 часа в столице выпала четверть месячный нормы осадков, последний раз город так засыпало снегом в 1973 году

За последние 24 часа в столице выпала четверть месячный нормы осадков, последний раз город так засыпало снегом в 1973 году Фото: © GLOBAL LOOK press
Фото: © GLOBAL LOOK press

Снегопад в Москве в ночь на 12 февраля побил суточный рекорд, установленный в 1973 году. За последние 24 часа в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Из-за снега город впервые в этом году встал в максимальных 10-балльных пробках. В столичных аэропортах задержано более 50 рейсов. Синоптики предупреждают, что днем 13 февраля осадки продолжатся.


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По данным метеобюро Москвы, за ночь в городе выпало 15 миллиметров осадков, а всего с начала снегопада — 24 миллиметра. Синоптики прогнозируют, что снегопад в столице ослабнет к 15:00 13 февраля, а полностью прекратится только к вечеру 14 февраля. 



Снегопад привел к образованию в столице автомобильных пробок — вечером 12 февраля город встал в 10-балльных пробках. Ночью ситуация ненамного улучшилась — по данным сервиса «Яндекс.Пробки», они находились на уровне 7-8 баллов. Наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. 



Снегопад привел к задержке и отмене авиарейсов в столичных аэропортах. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», задержано более 50 рейсов.



По данным Гидрометцентра России, 13 февраля в столичном регионе продолжится сильный снег, местами переходящий в метель. На дорогах Москвы синоптики обещают гололед и снежные заносы.

 

Непогода начнет отступать из столицы 14 февраля. В этот день ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель и гололедица. До 18 февраля на большей части региона синоптики прогнозируют аномально холодную погоду со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7-12 градусов.


«Для нас это не апокалипсис!»: столичные аэропорты рассказали о работе в сложных погодных условиях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последствия мощного снегопада в Москве будут устранять неделю 12 февраля 2021
Dailystorm - «Для нас это не апокалипсис!»: столичные аэропорты рассказали о работе в сложных погодных условиях

Помимо Москвы в ближайшие дни синоптики ожидают ухудшение погодных условий и в других регионах России. Так, в Приволжском федеральном округе в ночь на 14 февраля пойдет мокрый снег с дождем, который приведет к образованию на дорогах сильного гололеда. В Северо-Западном округе наступит аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы.


Сложная и опасная ситуация сохранится в Южном федеральном округе. Как ранее отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Краснодарском крае и Крыму ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 25 метров в секунду. В этих регионах будут дождь, снег, гололед. В Ростовской области и на Черноморском побережье в Гидрометцентре прогнозируют аналогичную погоду.


#циклон #погода #москва
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