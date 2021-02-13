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В Сочи хоккеисты устроили кровавое побоище на льду — видео
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В Сочи хоккеисты устроили кровавое побоище на льду — видео

В матче любительского турнира между игроками произошла драка, в результате один из спортсменов получил травму головы

В сочинском ледовом дворце «Айсберг» во время матча любительского турнира SochiHockeyCup между хоккеистами произошла драка. Видео инцидента на своей странице в Instgram опубликовал клуб АppolonOff. На кадрах видно, как игрок одной из команд сбивает с ног соперника и с размаха бьет лежащего клюшкой. После к упавшему подъезжает еще один игрок и наносит ему несколько ударов по голове.   


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«Вчерашняя игра закончилась не совсем хорошо, а точнее ужасно — скорой помощью», — говорится в подписи к видео.

  

Зачинщиком драки стал игрок хоккейного клуба «Большой» Дмитрий Анфиногенов. Он без видимой причины неожиданно напал на выступавшего за АppolonOff Александра Дзызаря, сбил его с ног и бил его по голове клюшкой, которую в итоге сломал. Пока Дзызарь лежа на льду, истекая кровью, к нему сзади подъехал другой игрок ХК «Большой» Никита Волков и начал «жестоко добивать» соперника.

 

«В результате у Александра черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Игрок выпал из игры в самый разгар сезона», — подытожили в клубе АppolonOff.

 

Судьи разняли драку через несколько секунд после ее начала. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. На кадрах видно, как Дзызаря одноклубники под руки выводят со льда — он идет нетвердой походкой и держится за голову. 


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#инцидент #сочи #хоккей #спорт
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