В Сочи хоккеисты устроили кровавое побоище на льду — видео

«Вчерашняя игра закончилась не совсем хорошо, а точнее ужасно — скорой помощью», — говорится в подписи к видео.

Зачинщиком драки стал игрок хоккейного клуба «Большой» Дмитрий Анфиногенов. Он без видимой причины неожиданно напал на выступавшего за АppolonOff Александра Дзызаря, сбил его с ног и бил его по голове клюшкой, которую в итоге сломал. Пока Дзызарь лежа на льду, истекая кровью, к нему сзади подъехал другой игрок ХК «Большой» Никита Волков и начал «жестоко добивать» соперника.

«В результате у Александра черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Игрок выпал из игры в самый разгар сезона», — подытожили в клубе АppolonOff.

Судьи разняли драку через несколько секунд после ее начала. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. На кадрах видно, как Дзызаря одноклубники под руки выводят со льда — он идет нетвердой походкой и держится за голову.