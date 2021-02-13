В России за сутки выявили 14 861 новый случай COVID-19

Наименьшее число новых больных COVID-19 среди российских регионов выявили на Чукотке — два. Низкие темпы прироста заболевших коронавирусом отмечены в Еврейской автономной области — пять новых пациентов, в Ненецком автономном округе — восемь, Тыве — 11, Магаданской области — 12, Чечне — 14.

За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Москвы — 2680. В Санкт-Петербурге 2678 пациентов, в Подмосковье — 896, в Челябинской области — 502, в Нижегородской области — 443, в Иркутской области — 401, в Краснодарском крае — 384.