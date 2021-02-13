В России за сутки выявили 14 861 новый случай COVID-19

За последние 24 часа в России выявили 14 861 новый случай коронавируса. Общее число заболевших в РФ за все время пандемии достигло 4 057 698. Выздоровели за сутки 18 765 пациентов, скончались — 502. За весь период в РФ зафиксировано 79 696 летальных исходов, выздоровели 3 577 907 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 13 февраля оно составило 400 095.
По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1963. Санкт-Петербург занимает вторую позицию с 1130 новыми заболевшими. Далее следуют Подмосковье — 884, Нижегородская область — 441, Воронежская область — 356, Ростовская область — 342, Самарская область — 298.
Наименьшее число новых больных COVID-19 среди российских регионов выявили на Чукотке — два. Низкие темпы прироста заболевших коронавирусом отмечены в Еврейской автономной области — пять новых пациентов, в Ненецком автономном округе — восемь, Тыве — 11, Магаданской области — 12, Чечне — 14.
За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Москвы — 2680. В Санкт-Петербурге 2678 пациентов, в Подмосковье — 896, в Челябинской области — 502, в Нижегородской области — 443, в Иркутской области — 401, в Краснодарском крае — 384.
По данным Роспотребнадзора, на 13 февраля в России проведено свыше 106,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 393 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 637 223 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 13 февраля достигло 108 195 727. Жертвами ковида стали 2 383 096 человек. США продолжают лидировать по количеству выявленных случаев COVID-19 — 27 490 117 заболевших и 480 771 скончавшихся. На втором месте — Индия (10 892 746 и 155 550), на третьем — Бразилия (9 765 102 и 237 489). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.
10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене в республике обязательного ношения масок в публичных местах, при этом рекомендация носить средства индивидуальной защиты сохраняется. 9 февраля такое же распоряжение по региону сделал глава Удмуртии Александр Бречалов, — правило об обязательном ношении масок перестало действовать в республике с 12 февраля.