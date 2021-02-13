Новости
Новости
St
В Telegram слили личные данные сторонников Навального
Новости

В Telegram слили личные данные сторонников Навального

В мессенджере появился архив с именами, фамилиями и номерами телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России

В Telegram-каналах распространяется архив с персональными данными предположительных сторонников основателя ФБК** Алексея Навального. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». По ее данным, в файле можно найти имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России, среди которых есть и координаторы региональных штабов оппозиционного политика.

 

В Telegram-канале In4security пояснили изданию, что у попавших в список есть профили в соцсети «ВКонтакте» — под именами или псевдонимами из них они и фигурируют в архиве. Часть пользователей состоит в оппозиционных сообществах, другие упоминаются в качестве задержанных на прошедших недавно несанкционированных протестных акциях.

 

Корреспондент газеты связался с 30 людьми, чьи данные присутствуют в списке. Из них только четверо признались в участии в сообществах сторонников Навального, а глава штаба оппозиционного политика в Ростове-на-Дону Ксения Середкина подтвердила подлинность опубликованной о ней информации. Остальные собеседники издания либо отрицали связь со штабами оппозиционера, либо отказались отвечать на вопросы. 


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Схватка деанонщиков. Почему удалили Telegram-канал, сливавший имена навальнистов во Внуково

Личная информация его автора может быть опубликована в ближайшее время 18 января 2021
Dailystorm - Схватка деанонщиков. Почему удалили Telegram-канал, сливавший имена навальнистов во Внуково

Ранее Telegram заблокировал каналы с личными данными россиян, включая персональную информацию участников протестов, правоохранителей, журналистов и медиаменеджеров. Блокировке предшествовал тщательный анализ обстановки в России, пояснил решение основатель мессенджера Павел Дуров. Он также подчеркнул, что подобное использование Telegram прямо противоречит правилам сервиса, которые запрещают публичные призывы к насилию.

 

В конце января Роскомнадзор направил требование мессенджеру Telegram заблокировать незаконную передачу личной информации россиян. В ведомстве напомнили, что подобные «сливы» данных нарушают российские законы, а также политику самого сервиса. Ранее СМИ сообщали о появлении в Telegram каналов, где распространялась информация о россиянах, в том числе о сторонниках политика Алексея Навального, и о правоохранителях, задерживавших митингующих 23 января.

 

В конце января — начале февраля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По информации «ОВД-Инфо», в связи с протестами было задержано более 10 тысяч человек. После этих событий в Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, которые принимали участие в задержаниях. Среди опубликованной информации — имена и фамилии правоохранителей, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в соцсетях и данные о родственниках.


#telegram #навальный #сливы #персональные данные
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»