В Telegram слили личные данные сторонников Навального

В Telegram-каналах распространяется архив с персональными данными предположительных сторонников основателя ФБК** Алексея Навального. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». По ее данным, в файле можно найти имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России, среди которых есть и координаторы региональных штабов оппозиционного политика.
В Telegram-канале In4security пояснили изданию, что у попавших в список есть профили в соцсети «ВКонтакте» — под именами или псевдонимами из них они и фигурируют в архиве. Часть пользователей состоит в оппозиционных сообществах, другие упоминаются в качестве задержанных на прошедших недавно несанкционированных протестных акциях.
Корреспондент газеты связался с 30 людьми, чьи данные присутствуют в списке. Из них только четверо признались в участии в сообществах сторонников Навального, а глава штаба оппозиционного политика в Ростове-на-Дону Ксения Середкина подтвердила подлинность опубликованной о ней информации. Остальные собеседники издания либо отрицали связь со штабами оппозиционера, либо отказались отвечать на вопросы.
Ранее Telegram заблокировал каналы с личными данными россиян, включая персональную информацию участников протестов, правоохранителей, журналистов и медиаменеджеров. Блокировке предшествовал тщательный анализ обстановки в России, пояснил решение основатель мессенджера Павел Дуров. Он также подчеркнул, что подобное использование Telegram прямо противоречит правилам сервиса, которые запрещают публичные призывы к насилию.
В конце января Роскомнадзор направил требование мессенджеру Telegram заблокировать незаконную передачу личной информации россиян. В ведомстве напомнили, что подобные «сливы» данных нарушают российские законы, а также политику самого сервиса. Ранее СМИ сообщали о появлении в Telegram каналов, где распространялась информация о россиянах, в том числе о сторонниках политика Алексея Навального, и о правоохранителях, задерживавших митингующих 23 января.
В конце января — начале февраля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По информации «ОВД-Инфо», в связи с протестами было задержано более 10 тысяч человек. После этих событий в Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, которые принимали участие в задержаниях. Среди опубликованной информации — имена и фамилии правоохранителей, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в соцсетях и данные о родственниках.