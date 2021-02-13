В Telegram слили личные данные сторонников Навального

В Telegram-каналах распространяется архив с персональными данными предположительных сторонников основателя ФБК** Алексея Навального. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». По ее данным, в файле можно найти имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России, среди которых есть и координаторы региональных штабов оппозиционного политика.

В Telegram-канале In4security пояснили изданию, что у попавших в список есть профили в соцсети «ВКонтакте» — под именами или псевдонимами из них они и фигурируют в архиве. Часть пользователей состоит в оппозиционных сообществах, другие упоминаются в качестве задержанных на прошедших недавно несанкционированных протестных акциях.

Корреспондент газеты связался с 30 людьми, чьи данные присутствуют в списке. Из них только четверо признались в участии в сообществах сторонников Навального, а глава штаба оппозиционного политика в Ростове-на-Дону Ксения Середкина подтвердила подлинность опубликованной о ней информации. Остальные собеседники издания либо отрицали связь со штабами оппозиционера, либо отказались отвечать на вопросы.