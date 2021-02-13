Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тысяч человек

Власти Москвы 13 февраля дополнительно направили на ликвидацию последствий снегопада 12 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы по уборке снега в городе идут непрерывно, в них всего участвует примерно 60 тысяч человек и около 13,5 тысячи единиц техники.

«Сегодня по решению мэра [Москвы Сергея Собянина] привлечены дополнительные силы. Примерно 12 тысяч человек инженерных компаний со своей техникой, таких как «Гормост», «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор» «ОЭК» и другие будут помогать работать по очистке переходно-уличной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти», — сообщил журналистам Бирюков.