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Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тысяч человек
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Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тысяч человек

За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц столицы около 1,1 миллиона кубометров снега

Власти Москвы 13 февраля дополнительно направили на ликвидацию последствий снегопада 12 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы по уборке снега в городе идут непрерывно, в них всего участвует примерно 60 тысяч человек и около 13,5 тысячи единиц техники.

 

«Сегодня по решению мэра [Москвы Сергея Собянина] привлечены дополнительные силы. Примерно 12 тысяч человек инженерных компаний со своей техникой, таких как «Гормост», «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор» «ОЭК» и другие будут помогать работать по очистке переходно-уличной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти», — сообщил журналистам Бирюков.


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Заммэра подчеркнул, что уборка снега идет в непрерывном режиме. «Работает примерно 60 тысяч человек и около 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники. Она дозаправляется непосредственно на линии. Идет обогрев работающих — поставлены временные пункты обогрева, работают полевые кухни», — добавил он.

 

По его словам, за прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц столицы примерно 1,1 миллиона кубометров снега, включая вывезенный на снегоплавильные пункты и места временного хранения. Среди важных задач городских властей Бирюков выделил очистку крыш. «В такую погоду, при наличии снега, порывов ветра, который наносит снег на крыши, приходится удалять эти снежные массы. В отдельных местах высота снега достигает до метра. Работа очень сложная», — отметил он. 



Работы по уборке снега осложняют минусовые температуры и сильный ветер, уточнил заммэра. «Порой до минус 18 градусов доходит в дневное время, в ночное — до 20 достигает. Тем не менее выведенные по решению городского штаба работники служб коммунального хозяйства делают свое положительное дело», — сказал Бирюков, добавив, что «потоки транспорта по городу идут, транспорт городской работает стабильно».



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах Москвы, образовавшиеся из-за снегопада, к полудню 13 февраля оцениваются в 9 баллов и серьезного улучшения ситуации до вечера не прогнозируется.

 

В Дептрансе Москвы предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий значительно затруднено движение на севере МКАД в районе 81-го километра, на внутренней стороне 22-го километра МКАД, а также на внешней стороне 42-го километра МКАД.

 

Кроме того, затруднен проезд большегрузного транспорта по внешней стороне первого километра МКАД. Длина затора в этом месте составляет 3,5 километра.


«Для нас это не апокалипсис!»: столичные аэропорты рассказали о работе в сложных погодных условиях

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Dailystorm - «Для нас это не апокалипсис!»: столичные аэропорты рассказали о работе в сложных погодных условиях

Снегопад обрушился на Москву вечером 12 февраля. К утру следующего дня количество выпавших осадков превысило рекорд, который был установлен в 1973 году. За последние 24 часа в столице выпало три четверти месячной нормы осадков. Из-за снега город впервые в этом году встал в максимальных 10-балльных пробках. В столичных аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов. Синоптики предупреждают, что днем 13 февраля осадки продолжатся.

 

Непогода начнет отступать из столицы 14 февраля, сообщили в Гидрометцентре России. В этот день ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель и гололедица. До 18 февраля на большей части региона синоптики прогнозируют аномально холодную погоду со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7-12 градусов.


#москва #циклон #погода
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