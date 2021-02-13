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Россия выдала Италии мафиози, обвиняемого в вымогательстве
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Россия выдала Италии мафиози, обвиняемого в вымогательстве

Вячеслава Бану объявили в международный розыск за участие в транснациональной организации, причастной к тяжким преступлениям

В Италию из России экстрадировали участника мафиозной организации Вячеслава Бану, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей за перевозку и парковку. По версии следователей, Бану входил в преступную транснациональную группу, которая обложила данью таксистов и молдавскую транспортную компанию в Венеции.

 

«Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

 

По данным надзорного ведомства, с 2002-го по 2011 год Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа. «Она была создана на принципах сплоченности, строгой иерархии и распределения ролей среди участников группы, действовавшей на территории нескольких государств, в том числе Италии, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематические хищения и вымогательства денежных средств», — отметили в прокуратуре.


Подчеркивается, что Бану с помощью угроз и насилия вымогал у водителей и владелицы молдавской транспортной компании деньги за каждую перевозку в размере от 50 до 2060 евро, а также парковку автомобилей на стоянках, подконтрольной преступной группировке. Всего таких эпизодов было доказано 28, уточнили в надзорном ведомстве.

 

 

Суд Венеции в ноябре 2013 года объявил итальянского мафиози в розыск, а в 2018-м был выдан европейский ордер на его арест. Решение Генпрокуратуры России о выдаче Бану вступило в законную силу, в связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поручено осуществить передачу указанного лица. В сопровождении спецконвоя при соблюдении мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию.


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Россиянку приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками в Белоруссии

По версии следствия, жительница Тверской области смогла заработать 2,3 миллиона белорусских рублей 28 января 2021
Dailystorm - Россиянку приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками в Белоруссии

В конце января Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля, обвиняемого в неуплате налогов на более чем 2,8 миллиарда рублей. Его задержали в Испании в 2020 году, в РФ он был объявлен в международный розыск. Кушуль владел 50% акций иностранных компаний «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед», а также в равных долях совместно с другим лицом был фактическим собственником группы компаний «Росан». По версии следствия, предприниматель организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов.


#италия #экстрадиция #генпрокуратура
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