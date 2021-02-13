Россия выдала Италии мафиози, обвиняемого в вымогательстве

В Италию из России экстрадировали участника мафиозной организации Вячеслава Бану, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей за перевозку и парковку. По версии следователей, Бану входил в преступную транснациональную группу, которая обложила данью таксистов и молдавскую транспортную компанию в Венеции.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным надзорного ведомства, с 2002-го по 2011 год Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа. «Она была создана на принципах сплоченности, строгой иерархии и распределения ролей среди участников группы, действовавшей на территории нескольких государств, в том числе Италии, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематические хищения и вымогательства денежных средств», — отметили в прокуратуре.
Подчеркивается, что Бану с помощью угроз и насилия вымогал у водителей и владелицы молдавской транспортной компании деньги за каждую перевозку в размере от 50 до 2060 евро, а также парковку автомобилей на стоянках, подконтрольной преступной группировке. Всего таких эпизодов было доказано 28, уточнили в надзорном ведомстве.
Суд Венеции в ноябре 2013 года объявил итальянского мафиози в розыск, а в 2018-м был выдан европейский ордер на его арест. Решение Генпрокуратуры России о выдаче Бану вступило в законную силу, в связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поручено осуществить передачу указанного лица. В сопровождении спецконвоя при соблюдении мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию.
В конце января Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля, обвиняемого в неуплате налогов на более чем 2,8 миллиарда рублей. Его задержали в Испании в 2020 году, в РФ он был объявлен в международный розыск. Кушуль владел 50% акций иностранных компаний «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед», а также в равных долях совместно с другим лицом был фактическим собственником группы компаний «Росан». По версии следствия, предприниматель организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов.