Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах по контролю над вооружением

Администрация социальной сети Twitter заблокировала официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружением в Вене. Глава делегации Константин Гаврилов назвал этот шаг «явной цензурой» за проявление Россией принципиальной позиции.

«12 февраля Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации по контролю над вооружениями. В чем причины? Альтернативная позиция России в отношении тенденций текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?» — написал в своем аккаунте в Twitter Гаврилов.

По его словам, блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны — это явная цензура. Дипломат также привел цитату французского философа Вольтера: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».

Ранее российские дипломаты отказались участвовать в семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по военным доктринам, назвав его «платформой для шельмования РФ».





Делегация от Минобороны РФ впервые за 30 лет не принимала участие в этом мероприятии ОБСЕ. Гаврилов отмечал, что это связано с позицией стран — участниц НАТО о необходимости сдерживать Россию, в том числе расширением количества государств, входящих в альянс.

Семинар ОБСЕ по военным доктринам проходил 9-10 февраля в дистанционном формате. Его организовали США как председатели форума организации по сотрудничеству в области безопасности. Мероприятие проводится раз в пять лет.