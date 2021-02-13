Новости
Новости
St
Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах по контролю над вооружением
Новости

Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах по контролю над вооружением

Причины своего решения в администрации соцсети не объяснили

Администрация социальной сети Twitter заблокировала официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружением в Вене. Глава делегации Константин Гаврилов назвал этот шаг «явной цензурой» за проявление Россией принципиальной позиции.

 

«12 февраля Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации по контролю над вооружениями. В чем причины? Альтернативная позиция России в отношении тенденций текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?» — написал в своем аккаунте в Twitter Гаврилов.

 

По его словам, блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны — это явная цензура. Дипломат также привел цитату французского философа Вольтера: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».

 

Ранее российские дипломаты отказались участвовать в семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по военным доктринам, назвав его «платформой для шельмования РФ». 


Делегация от Минобороны РФ впервые за 30 лет не принимала участие в этом мероприятии ОБСЕ. Гаврилов отмечал, что это связано с позицией стран — участниц НАТО о необходимости сдерживать Россию, в том числе расширением количества государств, входящих в альянс.

  

Семинар ОБСЕ по военным доктринам проходил 9-10 февраля в дистанционном формате. Его организовали США как председатели форума организации по сотрудничеству в области безопасности. Мероприятие проводится раз в пять лет.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Соцсети в США стали новыми цензорами. Ваше право высказывать мнение в интернете могут отобрать

Американские и российские политики рассказали Daily Storm о свободе слова и различиях законодательства между нашими странами 15 января 2021
Dailystorm - Соцсети в США стали новыми цензорами. Ваше право высказывать мнение в интернете могут отобрать

Ранее Twitter заблокировал учетную запись посольства Китая в США. Причиной блокировки стала публикация, в котором объяснялась политика Пекина в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района, где проживают уйгуры. Пост диппредставительства стал ответом на критику китайских властей за принудительную стерилизацию уйгурских женщин.


#twitter #блокировка #обсе
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»