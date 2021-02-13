В Минске за помощь протестующим задержали россиянина

«Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали БЧБ-флаги [бело-красно-белый флаг], маски, растяжки, наклейки и тому подобное. Затем «левую» продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно», — сообщила в Telegram-канале Чемоданова.

По ее словам, это занятие жителя Минска и его российского коллеги продолжалось не один месяц. Они ориентировались на запросы покупателей. «Сначала это были логотипы «страна для жизни», на их смену пришли «диджеи перемен» и изображения стариков для соответствующих «маршей», — добавила представитель МВД.

Сейчас задержанные «обо всем сожалеют и раскаиваются» и «охотно делятся данными о покупателях». «Но отвечать все равно придется: деятельности «цеховиков» дается правовая оценка», — уточнила Чемоданова.