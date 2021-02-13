Новости
Новости
St
В Минске за помощь протестующим задержали россиянина
Новости

В Минске за помощь протестующим задержали россиянина

Житель Пскова вместе с белорусским приятелем организовали нелегальное изготовление атрибутики для незаконных акций

Сотрудники милиции задержали в Минске 29-летнего россиянина из Пскова, который вместе с 51-летним жителем столицы Белоруссии организовали подпольное производство протестной атрибутики. Об этом сообщила официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова. Оба задержанных являются работниками частной типографии. Они тайно использовали оборудование и расходные материалы организации для производства «левой» продукции. 


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали БЧБ-флаги [бело-красно-белый флаг], маски, растяжки, наклейки и тому подобное. Затем «левую» продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно», — сообщила в Telegram-канале Чемоданова.

 

По ее словам, это занятие жителя Минска и его российского коллеги продолжалось не один месяц. Они ориентировались на запросы покупателей. «Сначала это были логотипы «страна для жизни», на их смену пришли «диджеи перемен» и изображения стариков для соответствующих «маршей», — добавила представитель МВД.

 

Сейчас задержанные «обо всем сожалеют и раскаиваются» и «охотно делятся данными о покупателях». «Но отвечать все равно придется: деятельности «цеховиков» дается правовая оценка», — уточнила Чемоданова.


«Шатаются по Минску»: Лукашенко пригрозил выявить каждого оппозиционера

Белорусский лидер призвал желающих взять бразды правления страной соизмерять силы 20 октября 2020
Dailystorm - «Шатаются по Минску»: Лукашенко пригрозил выявить каждого оппозиционера

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК страны объявил их победителем действующего главу государства Александра Лукашенко. Один из его основных соперников, Светлана Тихановская, и ее сторонники не согласились с результатами. С 9 августа в Белоруссии проходили несанкционированные акции протеста. В октябре белорусский лидер встретился в СИЗО с задержанными оппозиционерами. Некоторые местные СМИ писали, что муж Светланы Тихановской Сергей также принимал участие в беседе, однако официально эта информация не подтверждалась.


#белоруссия #минск #задержание #протесты #россияне
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»