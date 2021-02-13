В Минске за помощь протестующим задержали россиянина

Сотрудники милиции задержали в Минске 29-летнего россиянина из Пскова, который вместе с 51-летним жителем столицы Белоруссии организовали подпольное производство протестной атрибутики. Об этом сообщила официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова. Оба задержанных являются работниками частной типографии. Они тайно использовали оборудование и расходные материалы организации для производства «левой» продукции.
«Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали БЧБ-флаги [бело-красно-белый флаг], маски, растяжки, наклейки и тому подобное. Затем «левую» продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно», — сообщила в Telegram-канале Чемоданова.
По ее словам, это занятие жителя Минска и его российского коллеги продолжалось не один месяц. Они ориентировались на запросы покупателей. «Сначала это были логотипы «страна для жизни», на их смену пришли «диджеи перемен» и изображения стариков для соответствующих «маршей», — добавила представитель МВД.
Сейчас задержанные «обо всем сожалеют и раскаиваются» и «охотно делятся данными о покупателях». «Но отвечать все равно придется: деятельности «цеховиков» дается правовая оценка», — уточнила Чемоданова.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК страны объявил их победителем действующего главу государства Александра Лукашенко. Один из его основных соперников, Светлана Тихановская, и ее сторонники не согласились с результатами. С 9 августа в Белоруссии проходили несанкционированные акции протеста. В октябре белорусский лидер встретился в СИЗО с задержанными оппозиционерами. Некоторые местные СМИ писали, что муж Светланы Тихановской Сергей также принимал участие в беседе, однако официально эта информация не подтверждалась.