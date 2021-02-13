В столице Армении произошло землетрясение магнитудой 5-6

В декабре 1988 года в Армении произошло землетрясение, которое за полминуты разрушило всю северную часть страны. Его эпицентр пришелся на город Спитак, где интенсивность толчков достигала 10. Также сильно пострадали города Ленинакан и Кировакан, где магнитуда толчков достигала девяти и восьми соответственно. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету два раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

В результате землетрясения погибло, по разным данным от 25 тысяч до 45 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч лишились жилья. В общей сложности, от подземных толчков пострадало около 40% территории Армении.