В столице Армении произошло землетрясение магнитудой 5-6

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в Армении днем 13 февраля. По данным МЧС страны, эпицентр находился в восьми километрах от Еревана, где сила подземных толчков достигала 6-7 баллов. В самой столице ощущались толчки в 5-6 баллов. Жители многоэтажных домов, опасаясь новых толчков, вышли на улицы. В городе наблюдается перебои с мобильной связью и интернетом.
«13 февраля в 15:29 по местному времени [14:29 мск] сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала в восьми километрах к юго-востоку от Еревана на глубине 10 километров землетрясение магнитудой 4,7. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов», — сообщили в пресс-службе МЧС страны.
В Ереване ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов, в Арагацотнском, Араратском, Ширакском, Армавирском, Вайоцдзорском районах — силой 3-4 балла. Информация о разрушениях, пострадавших и жертвах не поступала.
После землетрясения в Ереване возникли проблемы с мобильной связью и интернетом. Жители многоэтажных домов вышли на улицу, опасаясь повторных толчков. По словам очевидцев, толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали продукты, а в некоторых зданиях образовались трещины в стенах.
В декабре 1988 года в Армении произошло землетрясение, которое за полминуты разрушило всю северную часть страны. Его эпицентр пришелся на город Спитак, где интенсивность толчков достигала 10. Также сильно пострадали города Ленинакан и Кировакан, где магнитуда толчков достигала девяти и восьми соответственно. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету два раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.
В результате землетрясения погибло, по разным данным от 25 тысяч до 45 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч лишились жилья. В общей сложности, от подземных толчков пострадало около 40% территории Армении.