Около 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

«В московском регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово, отметив, что «с учетом этого возможны корректировки времени вылета, среднее время задержки — не превышает часа».





«Мы информируем пассажиров, находящихся в различных зонах аэропорта, о сложившейся неординарной ситуации и приносим извинения за возникшие неудобства», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.