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Около 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада
Новости

Около 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

В залах ожиданий находятся сотни людей, кафе и рестораны воздушных гаваней полностью заполнены

Сильный снегопад 13 февраля фактически блокировал работу столичных аэропортов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», задержаны и отменены около 100 рейсов. Наиболее сложная ситуация в Домодедове, где задержаны 63 и отменены три рейса. В пресс-службе воздушной гавани заявили о возможности корректировки времени вылета самолетов из-за мер по борьбе с последствиями снегопада. 


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«В московском регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово, отметив, что «с учетом этого возможны корректировки времени вылета, среднее время задержки — не превышает часа».


«Мы информируем пассажиров, находящихся в различных зонах аэропорта, о сложившейся неординарной ситуации и приносим извинения за возникшие неудобства», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.



Ранее, 13 февраля, в Росавиации отмечали, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно. Сейчас во Внуково задержаны 20 и отменен один рейс, в Шереметьево сообщают о задержке 17 рейсов.



В залах ожиданий столичных аэропортов скопились сотни пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в Московском регионе. Из-за нехватки кресел многие вынуждены сидеть и даже спать на полу. Все кафе и рестораны воздушных гаваней заполнены до отказа.



Накануне департамент транспорта Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что на уборку сугробов потребуется три дня. «За сутки в Москве выпало более трех сантиметров снега, и мы продолжаем следить за ситуацией в онлан-режиме, — отметили в дептрансе. — Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже образовавшиеся сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля».

 

В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах. Только за ночь спасатели вытянули 180 большегрузных автомобилей, которые увязли в снегу на дорогах Москвы и области.


«Для нас это не апокалипсис!»: столичные аэропорты рассказали о работе в сложных погодных условиях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последствия мощного снегопада в Москве будут устранять неделю 12 февраля 2021
Dailystorm - «Для нас это не апокалипсис!»: столичные аэропорты рассказали о работе в сложных погодных условиях

Снегопад обрушился на Москву вечером 12 февраля. К утру следующего дня количество выпавших осадков превысило рекорд, который был установлен в 1973 году. За последние 24 часа в столице выпало три четверти месячной нормы осадков. Из-за снега город впервые в этом году встал в максимальных 10-балльных пробках. Синоптики предупреждают, что днем 13 февраля осадки продолжатся.

 

Непогода начнет отступать из столицы 14 февраля, сообщили в Гидрометцентре России. В этот день ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель и гололедица. До 18 февраля на большей части региона синоптики прогнозируют аномально холодную погоду со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7-12 градусов.


#внуково #аэропорт #циклон #шереметьево #домодедово #москва
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