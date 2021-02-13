Около 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

Сильный снегопад 13 февраля фактически блокировал работу столичных аэропортов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», задержаны и отменены около 100 рейсов. Наиболее сложная ситуация в Домодедове, где задержаны 63 и отменены три рейса. В пресс-службе воздушной гавани заявили о возможности корректировки времени вылета самолетов из-за мер по борьбе с последствиями снегопада.
«В московском регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово, отметив, что «с учетом этого возможны корректировки времени вылета, среднее время задержки — не превышает часа».
«Мы информируем пассажиров, находящихся в различных зонах аэропорта, о сложившейся неординарной ситуации и приносим извинения за возникшие неудобства», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее, 13 февраля, в Росавиации отмечали, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно. Сейчас во Внуково задержаны 20 и отменен один рейс, в Шереметьево сообщают о задержке 17 рейсов.
В залах ожиданий столичных аэропортов скопились сотни пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в Московском регионе. Из-за нехватки кресел многие вынуждены сидеть и даже спать на полу. Все кафе и рестораны воздушных гаваней заполнены до отказа.
Накануне департамент транспорта Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что на уборку сугробов потребуется три дня. «За сутки в Москве выпало более трех сантиметров снега, и мы продолжаем следить за ситуацией в онлан-режиме, — отметили в дептрансе. — Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже образовавшиеся сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля».
В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах. Только за ночь спасатели вытянули 180 большегрузных автомобилей, которые увязли в снегу на дорогах Москвы и области.
Снегопад обрушился на Москву вечером 12 февраля. К утру следующего дня количество выпавших осадков превысило рекорд, который был установлен в 1973 году. За последние 24 часа в столице выпало три четверти месячной нормы осадков. Из-за снега город впервые в этом году встал в максимальных 10-балльных пробках. Синоптики предупреждают, что днем 13 февраля осадки продолжатся.
Непогода начнет отступать из столицы 14 февраля, сообщили в Гидрометцентре России. В этот день ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель и гололедица. До 18 февраля на большей части региона синоптики прогнозируют аномально холодную погоду со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7-12 градусов.