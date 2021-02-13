Британская газета извинилась перед Романом Абрамовичем

Британская газета The Independent извинилась перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за публикацию от 6 февраля 2021 года. В материале утверждалось, что бизнесмен является хранителем «незаконного богатства» российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, и должен быть подвергнут санкциям. Издание подчеркнуло, что это заявление сделал соратник Алексея Навального Леонид Волков и газета «ошибочно сообщила об этих заявлениях».

«Мы рады пояснить это и приносим извинения господину Абрамовичу за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование в благотворительную организацию, назначенную господином Абрамовичем, и оплатить его судебные издержки», — говорится в заявлении газеты.





Издание уточняет, что в статье, опубликованной 6 февраля 2021 года под заголовком «Владимир Путин — «обезьяна с гранатой»: помощник Навального говорит, что настало время вести себя жестко с российским лидером», были приведены утверждения Леонида Волкова. В них представитель российского оппозиционера называл Абрамовича «носильщиком чемоданов» с незаконными богатствами высшего руководства России, в том числе президента страны, и назвал предпринимателя человеком, в отношении которого должны быть введены санкции.

Газета признает, что Абрамович не является «носильщиком чемоданов» для президента Путина. «И мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательным санкциями», — уточняет издание и добавляет, что ранее представители предпринимателя публично заявляли об отсутствии оснований для таких утверждений.