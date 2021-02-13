Британская газета извинилась перед Романом Абрамовичем

Британская газета The Independent извинилась перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за публикацию от 6 февраля 2021 года. В материале утверждалось, что бизнесмен является хранителем «незаконного богатства» российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, и должен быть подвергнут санкциям. Издание подчеркнуло, что это заявление сделал соратник Алексея Навального Леонид Волков и газета «ошибочно сообщила об этих заявлениях».
«Мы рады пояснить это и приносим извинения господину Абрамовичу за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование в благотворительную организацию, назначенную господином Абрамовичем, и оплатить его судебные издержки», — говорится в заявлении газеты.
Издание уточняет, что в статье, опубликованной 6 февраля 2021 года под заголовком «Владимир Путин — «обезьяна с гранатой»: помощник Навального говорит, что настало время вести себя жестко с российским лидером», были приведены утверждения Леонида Волкова. В них представитель российского оппозиционера называл Абрамовича «носильщиком чемоданов» с незаконными богатствами высшего руководства России, в том числе президента страны, и назвал предпринимателя человеком, в отношении которого должны быть введены санкции.
Газета признает, что Абрамович не является «носильщиком чемоданов» для президента Путина. «И мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательным санкциями», — уточняет издание и добавляет, что ранее представители предпринимателя публично заявляли об отсутствии оснований для таких утверждений.
В конце января — начале февраля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного основателя ФБК** Алексея Навального. Протестами из-за рубежа руководил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По решению Басманного суда Москвы он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его подозревают в вовлечении несовершеннолетних в незаконные массовые акции. В случае задержания Волкова на территории России он автоматически будет заключен под стражу сроком на два месяца.
Ранее ФБК призвал президента США Джозефа Байдена ввести санкции против 35 россиян. Соратники Навального сообщили, что указанные в перечне лица делятся на три категории: «олигархи», «нарушители прав человека» и «преследователи Навального». В список попали в том числе миллиардер Роман Абрамович, глава Минздрава Михаил Мурашко и журналист Владимир Соловьев.
**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация признана в России иностранным агентом, внесена в список НКО.